Вернуться в РФ после каникул обойдется в полмиллиона

Вернуться в Россию в последний день новогодних каникул обойдется в полмиллиона

Для выезжающих на праздники за границу традиционно самым дорогим оказывается последний день официальных выходных, когда авиакомпании предлагают билеты домой зачастую по драконовским ценам. 16 декабря редакции TourDom.ru стали известны города, возвращение из которых в Москву 8 января, под занавес новогодних каникул, влетит в копеечку.

Так, по данным компании Biletix, золотым окажется рейс из Ушуайи (Аргентина) — 479 227 руб. За ним следует Папеэте (Таити) — 395 744 руб. и Дарвин (Австралия) — 369 020 руб.

По версии сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым дорогим станет перелет экономклассом из Токио (Япония) на крыльях Japan Airlines. Его стоимость — почти 267 500 руб. На втором месте билет в бизнес-классе «Аэрофлота» из Барселоны (Испания) — 193 400 руб. Замыкает тройку также «аэрофлотовский» бизнес-класс из испанской Малаги — 192 600 руб.

А вот в компании Aviasales редакции озвучили цифры поскромнее. Так, заплатить круглую сумму придется тем путешественникам, которые возвращаются из Денпасара (Индонезия), Пхукета (Таиланд) и Лос-Анджелеса (США): 57 227, 52 050 и 51 043 руб. соответственно.