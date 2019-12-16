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Количество туристов перевалило за миллиард за 2019 год 

News.ru 5 часов назад
Количество туристов перевалило за миллиард
Фото: News.ru
В первые 9 месяцев 2019 года в мире зафиксировано 1,1 млрд международных туристских прибытий, что на 43 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристской организации. Побережье Средиземного моря является самым привлекательным для туристов направлением.
Количество международных туристических прибытий увеличилось в годовом выражении на четыре процента, динамика сектора продолжает опережать темпы роста мировой экономики, сообщает АТОР.
Туризм является третьей по доходам экспортной отраслью в мире, уступая только нефтегазовой и химической промышленности. На долю индустрии приходится 29 процентов мирового экспорта услуг и семь процентов общего экспорта. На Ближнем Востоке и в Африке эти пропорции превышают среднемировые. Там туризм составляет более 50 процентов экспорта услуг.
Австралия, Япония и Италия показали самый высокий рост, а вот Китай, Великобритания и США зафиксировали снижение.
Одними из самых сильных как в Европе, так и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, стали средиземноморские направления.
Ранее NEWS.ru писал, что число поездок россиян за рубеж стабильно растёт. В 2016 году жители России отправились за границу более 31,5 млн раз, в 2017-м — около 39,5 млн раз, в 2018-м — почти 42 млн В период с января по сентябрь прошлого года за рубеж граждане страны выехали около 33 млн раз в то время, как за первые девять месяцев текущего года — 35 млн
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