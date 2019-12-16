Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Идеальные страны для встречи Нового года
Идеальные страны для встречи Нового года
Новости путешествий
Покрасневшая река напугала туристов
Покрасневшая река напугала туристов
Новости путешествий
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем
Новости путешествий
Все московские аэропорты "заминировали"
Все московские аэропорты "заминировали"
Новости путешествий

Зачем нужен второй загранпаспорт 

Рамблер 3 часа назад
Зачем нужен второй загранпаспорт
Фото: depositphotos.com
Если еще четыре года назад обладателем двух загранпаспортов мог стать лишь деловой путешественник, то теперь завести второй загран может любой россиянин. Зачем это нужно и как оформить второй паспорт разбирался "Рамблер".
Прежде всего стоит отметить, что второй загран ничем не отличается от первого. Однако порой он бывает необходим. Например, в следующих ситуациях:
  • Вам нужно одновременно получить две визы в две страны
  • Первый паспорт отдан на оформление визы одной страны, а в это время вы планируете посетить другую
  • У вас закончились страницы в старом паспорте, но виза в нем еще действует
  • Вы планируете посетить конфликтующие страны (к таким, например, относятся Индия и Пакистан, Армения и Азербайджан, Грузия и Абхазия)
В процессе оформления паспорта проблем возникнуть не должно: нужно лишь обратиться в ГУ МВД, а лучше на сайт Госуслуг, — оплатив госпошлину онлайн, вы получите скидку в 30%. Также не забывайте о том, что второй паспорт должен быть строго нового образца, то есть биометрический.
Если вам нужно получить второй загран как можно скорее, помните, что по месту прописки на это уйдет один месяц. Если же вы будете оформлять паспорт по месту пребывания, то процесс может затянуться на три месяца.
Видео дня. Составлена карта Антарктиды без льда
Комментарии 1 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идеальные страны для встречи Нового года
Идеальные страны для встречи Нового года
Покрасневшая река напугала туристов
Покрасневшая река напугала туристов
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем 97
Все московские аэропорты «заминировали»
Все московские аэропорты «заминировали» 4
Как не ошибиться с хамоном в Испании
Как не ошибиться с хамоном в Испании
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
01:27
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
Новости путешествий
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
02:56
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Назван худший день для вылета на курорт
00:30
Назван худший день для вылета на курорт
Новости путешествий
Почему появляются квадратные волны
06:44
Почему появляются квадратные волны
Новости путешествий
Самое мистическое место России
11:51
Самое мистическое место России
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение