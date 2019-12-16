Зачем нужен второй загранпаспорт

Если еще четыре года назад обладателем двух загранпаспортов мог стать лишь деловой путешественник, то теперь завести второй загран может любой россиянин. Зачем это нужно и как оформить второй паспорт разбирался "Рамблер".

Вам нужно одновременно получить две визы в две страны

Первый паспорт отдан на оформление визы одной страны, а в это время вы планируете посетить другую

У вас закончились страницы в старом паспорте, но виза в нем еще действует

Вы планируете посетить конфликтующие страны (к таким, например, относятся Индия и Пакистан, Армения и Азербайджан, Грузия и Абхазия) Прежде всего стоит отметить, что второй загран ничем не отличается от первого. Однако порой он бывает необходим. Например, в следующих ситуациях:

В процессе оформления паспорта проблем возникнуть не должно: нужно лишь обратиться в ГУ МВД , а лучше на сайт Госуслуг, — оплатив госпошлину онлайн, вы получите скидку в 30%. Также не забывайте о том, что второй паспорт должен быть строго нового образца, то есть биометрический.

Если вам нужно получить второй загран как можно скорее, помните, что по месту прописки на это уйдет один месяц. Если же вы будете оформлять паспорт по месту пребывания, то процесс может затянуться на три месяца.