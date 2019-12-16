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Самые опасные дороги мира 

Рамблер 4 часа назад
Самые опасные дороги мира
Фото: depositphotos.com
Ежедневно происходят десятки ДТП на дорогах. И опасность может исходить не только от автомобилей, но и от состояния и расположения конкретной трассы. «Рамблер» расскажет о самых опасных участках дорог в мире.

Тоннель Гуолян, Китай

Эта дорога связывает центральную часть Китая с его горными районами. Протяженность тоннеля составляет 1,2 километра, а его ширина не превышает четырех метров. Основные причины аварий — камнепады и вода, которая проникает в него в большом количестве во время сильных дождей. Смертность в этом тоннеле составляет около 200 человек в год.

Трасса Рута Нэшнл, Чили

У этой трассы хорошего качества покрытие, достаточная ширина и обзорность. Вроде все прекрасно, но основная проблема дороги заключается в том, что на протяжении 300 километров водитель наблюдает однообразный пейзаж, вследствие чего уменьшается концентрация внимания, и многие автомобили «вылетают» с проезжей части.
Google Maps
Также на трассе сильный боковой ветер который с легкостью может перевернуть грузовик.

Дорога смерти, Боливия

Название трассы говорит само за себя. Эта дорога расположена в горах провинции Юнгас. Ежегодно на этом участке погибают от 200 до 300 человек. Все дело в том, что погода в этом месте очень переменчива — внезапно начавшийся дождь может ухудшить видимость и привести к появлению оползней, а затем к страшным авариям.
Часто автомобили срываются в пропасть, поскольку ограждения вдоль дороги отсутствуют и ширина проезжей части не превышает четырех метров.

Дорога Тролльстиген, Норвегия

Эта дорога считается одной из основных достопримечательностей Норвегии. Она известная тем, что имеет 11 резких поворотов и невероятные пейзажи.
wikipedia.org
Правительство осознает, насколько опасна эта трасса, и, во избежание несчастных случаев, ее закрывают на зимний период.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Google
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