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Пассажирам поездов разрешили заказывать еду к вагону 

Русская Планета + ещё 15 3 часа назад
Пассажиры поездов смогут заказывать еду к вагону
Фото: Русская Планета
Федеральная пассажирская компания запустила сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе.
Пока услуга работает в тестовом режиме: сделать заказ пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки от Курского и Ленинградского вокзала Москвы.
Сегодня пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, однако вскоре им станут доступны и прочие блюда из различных сетей питания.
Чтобы сделать заказ, необходимо перед оплатой проездных документов на официальном сайте РЖД выбрать раздел «Доставку еды к поезду» из предлагаемых дополнительных услуг. Доставку блюд к поездам будут осуществлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису.
До конца уходящего года сервис будет доступен на всех московских вокзалах кроме Савеловского, на Московском и Ладожском вокзалах Санкт-Петербурга, а также на Московском вокзале Нижнего Новгорода. В 2020 году география распространения услуги, а также перечень кафе и ресторанов будут расширяться, пишет «Коммерсант».
Как сообщалось ранее, Федеральная пассажирская компания» начала эксперимент по ароматизации вагонов. В течение двух месяцев в поездах из Москвы до Санкт-Петербурга будут распылять аромат с цитрусовыми нотами.
Это коснется некоторых вагонов поезда «Невский экспресс». Коридорные зоны наполнятся ароматом цитруса, а туалеты — запахом чистоты и свежести, говорится на сайте РЖД.
В компании пояснили, что ароматы гипоаллергенны и безопасны. Они согласованы с Управлением Роспортребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствуют нормам.
«Невский экспресс» — это скоростной поезд с сидячими вагонами. Он доезжает от Москвы до Петербурга за четыре с небольшим часа.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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