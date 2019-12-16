В новом году «не взлетят» десятки авиакомпаний по всему миру

В 2019 году больше двух десятков авиакомпаний в мире прекратили полеты. По данным Independent, с рынка ушли 23 перевозчика. В список закончивших существование вошли авиакомпании из Европы и США, азиатские перевозчики, а также армянские и таджикские авиалинии.

Эксперты констатируют, что за минувшие 12 месяцев был поставлен рекорд по числу "лопнувших" авиакомпаний. Отмечается, что это произошло в целом на фоне роста рынка. Основной причиной проблем перевозчиков иностранные аналитики считают ряд факторов: затянувшийся процесс Brexit, повышение цен на топливо и постоянный рост конкуренции, передает "Уралинформбюро".

Однако наиболее ощутимым событием для отрасли стало банкротство туроператора Thomas Cook. Стоит напомнить, что оператор с 178-летней историей объявила о финансовой несостоятельности 20 сентября. Ситуация затронула 600 тысяч туристов.

В российском небе тоже не все спокойно. В конце сентября против компании Utair была запущена процедура банкротства. Сообщалось, что компания допустила дефолт по кредитам. Позже стало известно, что Сбербанк согласился реструктуризировать долги перевозчика, что серьезно подняло акции Utair.

Судя по всему материальные проблемы угрожают также "ИрАэро". В компании не платят зарплату сотрудникам несколько месяцев, те в свою очередь написали заявление о приостановке рабочей деятельности. Выяснилось, что часть сотрудников перешли в компанию из уже разорившихся "Когалым-авиа" и "Вим-авиа", где им все еще не заплатили.