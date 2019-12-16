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Идеальные страны для встречи Нового года 

TourDom 48 минут назад
Идеальные страны для встречи Нового года
Фото: TourDom
Начнём с приятного. Таиланд, Мальдивы, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Доминикана, Гоа. Что между ними общего? А общее то, что они отлично подходят для встречи Нового года — во всех этих странах можно купаться в период праздничных каникул. Ищите здесь самую полную информацию: от погоды до цен.
Кстати, если вы собираетесь на отдых с маленьким ребёнком, вам подойдут китайский Хайнань или вьетнамский Фукуок. Стоит обдумать и вариант путешествия в египетский Дахаб, где каждую зиму собираются мамские сообщества. А вот с подростком можно уже пройтись по улочкам европейских столиц. Все доводы — в нашем материале.
Ненадолго отвлечемся от Нового года. Наш корреспондент прожил сезон в Черногории и теперь делится впечатлениями. По его наблюдениям, россиянам там не очень то и рады. А вы согласны с этим?
А теперь — в Италию. Мы заметили: некоторые отели этой страны — как случайные попутчики, которых забываешь сразу. Зато другие сразу поселяются в самое сердце. Именно о них мы и рассказали в нашем нарративе. Остаётся только выбрать.
Шпаргалка для тех, кто собирается на Шри-Ланку. А если точнее, кто привык совмещать приятное с полезным. На этих слайдах — об основных достопримечательностях страны, на которые стоит отвлечься, даже если вы решили провести отдых исключительно в позе звездочки.
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