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Угрожавшего взорвать самолет россиянина сняли с рейса 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Угрожавшеговзрывом россиянина сняли с рейса
Фото: РИА Новости
Рейс «Москва — Краснодар» в столичном аэропорту Домодедово пришлось задержать из-за неадекватного пассажира. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает Telegram-канал «112».
Мужчина начал угрожать взорвать гранату на борту авиалайнера, внутри которого находилось 165 пассажиров и восемь членов экипажа. Пассажира сумели быстро задержать и доставить в полицию. Самолет проверяют на наличие на борту взрывчатых веществ.
13 декабря сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Аделаиды, Австралия, в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за загадочного зловония на борту. Позже инженеры обследовали самолет, обнаружили источник зловония и устранили его. На следующий день всех путешественников отправили в место назначения другим рейсом.
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Теги:
Новости путешествий , Аэропорт Домодедово
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