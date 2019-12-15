Угрожавшеговзрывом россиянина сняли с рейса

Угрожавшего взорвать самолет россиянина сняли с рейса

Рейс «Москва — Краснодар» в столичном аэропорту Домодедово пришлось задержать из-за неадекватного пассажира. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина начал угрожать взорвать гранату на борту авиалайнера, внутри которого находилось 165 пассажиров и восемь членов экипажа. Пассажира сумели быстро задержать и доставить в полицию. Самолет проверяют на наличие на борту взрывчатых веществ.

13 декабря сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Аделаиды, Австралия, в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за загадочного зловония на борту. Позже инженеры обследовали самолет, обнаружили источник зловония и устранили его. На следующий день всех путешественников отправили в место назначения другим рейсом.