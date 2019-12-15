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Российский самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Фото: РИА Новости
Российскому самолету Ан-148, выполнявшему рейс по маршруту Иркутск — Красноярск, пришлось вернуться после взлета из-за трещины в лобовом стекле. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
По его словам, пассажиры не пострадали, их отправили по месту назначения другим самолетом.
В Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте подтвердили факт инцидента.
10 декабря самолет Як-42, летевший из Уфы в Нижневартовск, экстренно вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом третьего двигателя. На борту авиалайнера находилось 73 пассажира. После выработки топлива самолет авиакомпании «Красавиа» успешно сел в аэропорту вылета, в результате никто не пострадал.
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