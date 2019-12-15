10 достопримечательностей, которые нельзя снимать

Топ-10 достопримечательностей мира, которые запрещено фотографировать

А вы знали, что фотографировать Эйфелеву башню ночью запрещено? Тысячи огней, которые ее освещают, считаются художественной инсталляцией. И она, как водится, защищена авторскими правами, передает «МИР 24».

Выкладывать снимки сверкающей башни в интернет, как сказали бы французы, — не комильфо. Но непонятно, как они с этим борются, ведь в сети есть уйма таких фотографий. А вот за снимки других достопримечательностей можно получить штраф или лишиться камеры.

В нашем топ-10 — самые известные мировые достопримечательности, которые нельзя фотографировать.

На десятом месте нашего рейтинга достопримечательностей, которые нельзя фотографировать, музей Анны Франк. Он находится в Амстердаме — в доме, где жила еврейская девочка. В годы оккупации Нидерландов Анна начала вести дневник о своей жизни. Последняя запись сделана 1 августа 1944 года, через три дня гестапо арестовало Анну. Она умерла в концлагере. После окончания Второй мировой войны дневник Анны Франк был опубликован, а позже переведен на 67 языков мира.

Здесь же, в Амстердаме, щепетильно относятся и к Кварталу красных фонарей — он на девятом месте списка. Многие девушки танцуют в борделях втайне от родных и не хотят, чтобы их снимали.

Поэтому за туристами на этой улице следят специальные люди. И если они увидят у вас в руках фотоаппарат, будьте готовы, что его разобьют или отнимут.

А на восьмой строчке — красные скалы «Улуру — Ката-Тьюта» в Австралии. Этот национальный парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , и здесь до сих пор живут аборигены племени анангу. Они считают, что это сакральное место потеряет свою силу, если его фотографии будут выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому снимать здесь запрещено.

По этой же причине нельзя фотографировать и в Долине Царей в Луксоре. Эта египетская долина — на седьмом месте. Ежегодно туда приезжают тысячи искателей древностей: все они хотят посмотреть на гробницы фараонов, хоть сами мумии давно хранятся в национальном музее в Каире.

Шестое место у Вестминстерского аббатства в Лондоне. Именно здесь проходит коронация монархов Великобритании. По мнению специалистов, фотовспышки могут серьезно навредить внутреннему убранству церкви, поэтому снимать здесь запрещено. А снаружи — сколько душе угодно!

Опасаются искусствоведы и за сохранность знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Она находится в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Шедевр да Винчи — на пятой строчке нашего рейтинга.

Для туристов придумали легальный способ сделать фото на фоне «Тайной вечери». В соседнем помещении висит точная копия фрески, которую можно снимать без ограничений.

А на четвертом месте — Пентагон . Фотографировать на территории Министерства обороны США — оплота национальной безопасности — нельзя. Единственное исключение — мемориал Пентагона. Снимать памятник, посвященный погибшим во время терактов 11 сентября, туристам разрешают.

Тройку достопримечательностей, которые нельзя фотографировать, открывает Сикстинская капелла. Дело в том, что несколько лет назад одна японская компания вложила крупную сумму в реставрацию здания, а взамен получила эксклюзивные права на съемку. Поэтому легально фотографировать фрески Боттичелли, Перуджино и Микеланджело могут только сотрудники музея.

На втором месте — мавзолей Владимира Ленина. Даже если у кого-то и возникнет идея запечатлеть вождя мирового пролетариата в его последнем пристанище, сделать это не получится.

В мавзолей даже проходить с фототехникой — так же как и с сумками, и бутылками — нельзя. На входе всех проверяют металлоискателем.

И на первом месте — Тадж-Махал. Так же, как и мавзолей, это — усыпальница. Ее строили 22 тысячи рабочих. Стены Тадж-Махала выложены полупрозрачным мрамором и инкрустированы самоцветами.

Были использованы бирюза, агат, малахит и сердолик. Сфотографироваться на фоне сказочного белоснежного замка можно без проблем, а вот внутри — нельзя.