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Три места, куда не стоит ехать в путешествие 

SM News 2 часа назад
Три места, куда не стоит ехать в путешествие
Фото: SM News
Земля полна красотой: моря, реки, водопады, бабочки и необычные птицы. Но вы даже не представляете, насколько удивительна и опасна наша планета! Лучше знать заранее, куда не стоит отправляться в путешествие для сохранности своего здоровья и даже жизни!

Озеро Киву

Самое опасное место природного происхождения нашей планеты. Никто не знает, когда может произойти непоправимое. Все дело в том, что под толщей дна этого озера располагаются газы вулканического происхождения, которые могут взорваться в любую минуту!

Остров Кеймада-Гранди

Остров в Атлантическом океане, полный красивых пейзажей. Запрет на посещение человеком этого места был наложен потому, что он просто кишит ядовитыми змеями! Популяция змей достигает 5000 особей!

Северный Сентинельский остров

Из-за поселения там племени диких людей, которые очень кровожадно и недоверчиво относятся к чужакам, власти Индии наложили запрет даже на приближение к этому острову. Их стрелы поражали «противников» даже на далеких лодках!
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