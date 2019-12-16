Как не ошибиться с хамоном в Испании

Специально для туристов в Испании кулинарные эксперты составили гастрономическую карту страны. В каждом регионе они выбрали одно блюдо, которое стоит попробовать иностранным гостям. Так, в Валенсии это паэлья, одно из самых известных блюд не только региона, но и всей страны. Оно представляет собой рис с добавлением морепродуктов и мяса кролика или курицы, приправленный шафраном. Паэлью готовят на специальной широкой и неглубокой сковороде, а самой вкуснятиной считается слегка подгоревшая крупа по краям блюда.

В юго-западном регионе Эстремадура эксперты выделили сорт хамона Иберико. Его называют самым благородным из всех видов испанского копченого мяса и делают из иберийских свиней, которые питались сладкими ореховыми желудями. Чтобы приготовить хамон, мясо солят и сушат на воздухе в течение 36 месяцев. Специалисты рекомендуют употреблять его с белым или красным хересом.

В северной провинции Кантабрии главное блюдо — анчоусы. Ее вылавливают близ Сантонии на атлантическом побережье региона. Чаще всего анчоусы продаются в маринаде с оливковым маслом и консервированными в жестяных банках. Они крепкие и гибкие на ощупь, с цветом от красновато-коричневого до светло-карамельного, с ароматом и вкусом, в котором соблюден баланс масла, соли и рыбы.