Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Идеальные страны для встречи Нового года
Идеальные страны для встречи Нового года
Новости путешествий
Покрасневшая река напугала туристов
Покрасневшая река напугала туристов
Новости путешествий
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем
Новости путешествий
Зачем нужен второй загранпаспорт
Зачем нужен второй загранпаспорт
Новости путешествий

Как не ошибиться с хамоном в Испании 

TURIZM.RU 5 часов назад
Как не ошибиться с хамоном в Испании
Фото: TURIZM.RU
Специально для туристов в Испании кулинарные эксперты составили гастрономическую карту страны. В каждом регионе они выбрали одно блюдо, которое стоит попробовать иностранным гостям. Так, в Валенсии это паэлья, одно из самых известных блюд не только региона, но и всей страны. Оно представляет собой рис с добавлением морепродуктов и мяса кролика или курицы, приправленный шафраном. Паэлью готовят на специальной широкой и неглубокой сковороде, а самой вкуснятиной считается слегка подгоревшая крупа по краям блюда.
В юго-западном регионе Эстремадура эксперты выделили сорт хамона Иберико. Его называют самым благородным из всех видов испанского копченого мяса и делают из иберийских свиней, которые питались сладкими ореховыми желудями. Чтобы приготовить хамон, мясо солят и сушат на воздухе в течение 36 месяцев. Специалисты рекомендуют употреблять его с белым или красным хересом.
В северной провинции Кантабрии главное блюдо — анчоусы. Ее вылавливают близ Сантонии на атлантическом побережье региона. Чаще всего анчоусы продаются в маринаде с оливковым маслом и консервированными в жестяных банках. Они крепкие и гибкие на ощупь, с цветом от красновато-коричневого до светло-карамельного, с ароматом и вкусом, в котором соблюден баланс масла, соли и рыбы.
За Каталонией на гастрономической карте Испании закреплен сезонный овощ кальсотс. Он больше всего напоминает лук-порей. Как правило, кальсотс продается с января по апрель, а лучший способ его попробовать — приготовить на барбекю и подать к столу вместе с соусом Ромеско и бокалом местного вина. В числе других традиционных блюд, эксперты назвали:
  • рагу Фабада из белой фасоли с кусочками жирного мяса и колбасы (Астурия),
  • обжаренные на оливковом масле маленькие перцы Падрон (Галисия),
  • суп Сальморехо (Андалусия),
  • похлебка с тунцом и тушеной картошкой Мармитако (Страна Басков),
  • испанская кровяная колбаса Морсилья (Кастилия-Леон),
  • овощное рагу Писто (Кастилия-Ла-Манча),
  • белая спаржа с майонезом (Наварра) и другие.
Видео дня. Составлена карта Антарктиды без льда
TURIZM.RU: последние новости
Фрукты и ягоды из России попали под запрет в Финляндии Фрукты и ягоды из России попали под запрет в Финляндии Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле Что готов предложить Египет туристам в 2020 году? Взгляд из США Что готов предложить Египет туристам в 2020 году? Взгляд из США
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идеальные страны для встречи Нового года
Идеальные страны для встречи Нового года
Покрасневшая река напугала туристов
Покрасневшая река напугала туристов
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем
Русского авиапассажира привязали к креслу скотчем 97
Зачем нужен второй загранпаспорт
Зачем нужен второй загранпаспорт 1
Все московские аэропорты «заминировали»
Все московские аэропорты «заминировали» 4
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
01:27
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
Новости путешествий
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
02:56
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Назван худший день для вылета на курорт
00:30
Назван худший день для вылета на курорт
Новости путешествий
Почему появляются квадратные волны
06:44
Почему появляются квадратные волны
Новости путешествий
Самое мистическое место России
11:51
Самое мистическое место России
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение