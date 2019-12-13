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На курорте «Роза Хутор» открыт зимний сезон 

TourDom 35 минут назад
На курорте «Роза Хутор» открыт зимний сезон
Фото: TourDom
Сегодня, 13 декабря, горнолыжный курорт «Роза Хутор» принял первых туристов. Благодаря хорошим погодным условиям это произошло на неделю раньше, чем планировалось.
Как рассказали в пресс-службе курорта, в первую неделю будут действовать специальные тарифы на ски-пасс, а для гостей подготовлены различные музыкальные и развлекательные программы.
Ложкой дегтя на этом празднике жизни стало замечание, озвученное одной из туркомпаний: «Мы не получали рассылку, что сезон начнется раньше времени, поэтому и наших туристов на открытии не было».
По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, желающих приехать на курорт в первые дни после открытия в принципе будет немного — не у всех есть возможность сорваться в отпуск в конце года. «Основные даты заездов наших туристов на „Розу Хутор“ — 30 и 31 декабря», — уточнил он.
Его слова подтвердили и те, кто сейчас отдыхает на горнолыжном курорте. «Пока открыты первые 11 км трассы, и катающихся можно легко пересчитать», — рассказали они.
Добавим, что в ближайшие дни на «Розе Хутор» температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах от –5 до –10 ℃.
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