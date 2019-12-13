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Пятница, 13-е, показала, насколько авиапассажиры суеверны 

TourDom 2 часа назад
Пятница, 13-е, показала, как суеверны пассажиры
Фото: TourDom
В пятницу, 13 декабря, компании — поисковики авиабилетов сообщили корреспонденту TourDom.ru, отразилась ли «чертова дата» на желании россиян отправляться в этот день в путешествие.
В Aviasales, например, по опыту прошлых «страшных пятниц» не заметили существенных изменений в спросе на авиабилеты.
«Ничего сверхъестественного в пятницу, 13-го, не происходит, во всяком случае с путешественниками», — отметил PR-директор компании Янис Дзенис.
«Колебания в бронировании авиабилетов по отношению к любой пятнице, 13-го, незначительны — неделей ранее они могут снизиться на 4%, а в следующую — увеличиться на 6%. Но это не те цифры, на основе которых можно делать какие-то выводы, поэтому мы можем смело заявить, что наши путешественники не суеверны», — добавил пресс-секретарь Biletix Григорий Луговой.
Похожие данные продемонстрировали и в сервисе путешествий Туту.ру. Так, предпоследняя пятница, 13-е, в этом году была в сентябре, и если 6-го бронирование показало прирост в 2,77%, то 20-го ушло в минус на 3,94%.
«Пятницы — один из самых популярных дней у пассажиров, которые куда-либо вылетают. Как показала статистика, путешественники любят отправляться в поездку в последний рабочий день и им неважно, какое число на календаре. И пятница, 13-е, находится в общем тренде, без резких провалов по сравнению с соседними пятницами», — объяснили в компании.
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Теги:
Новости путешествий , Янис Дзенис
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