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Почему туристы жалуются на нашествие медуз в Крыму 

Рамблер 43 минуты назад
Сообщений в Сети о странном событии в Крыму стало все больше.
Так, туристы и местные жители наперебой жалуются о нашествии медуз на побережье полуострова. Звучит как выдержка из фильма, однако ролики от очевидцев пугают даже тех, кто равнодушен к морским обитателям.
Как выяснил «Рамблер», тысячи медуз заполонили Балаклавскую бухту в Севастополе настолько, что в некоторых местах море кажется облаком слизи.
Соцсети
Туристы рассказали, что медузы атакуют яхты и катера, объединившись в группы. Причем их так много, что они выталкивают друг друга на берег.
Соцсети
Оказалось, что прибрежную зону наводнили медузы видов «аурелия», известного как ушастая медуза и «корнерот». К ним лучше не прикасаться, потому как яд в их щупальцах может привести к небольшому ожогу.
При этом такое «нашествие» случалось и ранее. Летом на берегах Азовского моря скопилось тысячи медуз, которых иногда даже выгружали лопатами.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий
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