Почему туристы жалуются на нашествие медуз в Крыму

Сообщений в Сети о странном событии в Крыму стало все больше.

Так, туристы и местные жители наперебой жалуются о нашествии медуз на побережье полуострова. Звучит как выдержка из фильма, однако ролики от очевидцев пугают даже тех, кто равнодушен к морским обитателям.

Как выяснил «Рамблер», тысячи медуз заполонили Балаклавскую бухту в Севастополе настолько, что в некоторых местах море кажется облаком слизи.

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Туристы рассказали, что медузы атакуют яхты и катера, объединившись в группы. Причем их так много, что они выталкивают друг друга на берег.

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Оказалось, что прибрежную зону наводнили медузы видов «аурелия», известного как ушастая медуза и «корнерот». К ним лучше не прикасаться, потому как яд в их щупальцах может привести к небольшому ожогу.

При этом такое «нашествие» случалось и ранее. Летом на берегах Азовского моря скопилось тысячи медуз, которых иногда даже выгружали лопатами.