Что делать, если вас не выпускают на паспортном контроле

Иногда случается такое, что на досмотре паспорта возникают проблемы. Человек узнает, что ему ограничен выезд за пределы России и отпуск становится испорчен. "Рамблер" рассказывает, что делать в такой ситуации.

Причины

На самом деле, причин может быть множество. Чаще всего человек становится "невыездным" из-за долгов государству. Это могут быть штрафы, которые в сумме превышают 10 тысяч рублей (в эту категорию входят долги по алиментам, судебные штрафы и штрафы ГИБДД ) или долги за ЖКХ. Из России выпускают, если они не превышают 30 тысяч рублей. За границу не выпускают и тех, у кого есть доступ к государственной тайне, участников судебных разбирательств, а также работников спецслужб и Вооруженных сил. Как правило, такие люди не сталкиваются с проблемами на границе — они просто не пытаются ее пересечь. Соответственно, не выпускают и тех, кто находится в розыске.

Проверить, есть ли у вас неоплаченные долги, можно на сайте Судебных приставов. Как правило, фамилия появляется в списке уже после того, как штраф становится просроченным. То есть, если вы задолжали какую-то сумму, но у вас есть еще время ее выплатить, вы спокойно можете лететь за границу.

Что делать

Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Худшее, что может с вами случится — испорченный отпуск. Прежде, чем покидать территорию Российской Федерации, лучше проверить наличие своего ФИО на сайте судебных приставов. Если вам удалось оплатить штраф заранее. возьмите с собой квитанцию и покажите таможеннику. Как правило, все поступившие выплаты обрабатываются в течение десяти дней. чтобы у вас не было проблем, нужно позаботиться об этом заранее. Если вы узнали о долге за день до поездки, его все еще можно оплатить, но квитанцию стоит держать при себе.

Если вы узнали о долге прямо на паспортном контроле, к сожалению, в этот момент уже ничего сделать нельзя. Даже, если вы погасите долг прямо в зоне похождения границы, договориться не получится.