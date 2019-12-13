Страны, в которые нельзя ехать без охраны

Смертельно опасно: страны, в которые запрещено ехать без сопровождения

Не рискуйте своей жизнью ради минутного удовольствия — в эти страны по-прежнему опасно ездить в одиночку

Перу

В Южную Америку едут за прекрасными видами — горы, солончаки, озера с фламинго и кактусы высотой в два-три раза выше вас. Все это вы должны увидеть своими глазами. По словам многих путешественников, главное, ради чего стоит лететь столько часов, — Радужные горы. Правда готовиться к покорению высоты в 5200 метров нужно заранее — пить прописанные доктором лекарства, а в самом Перу жевать листья коки, для адаптации к непривычной высоте и сложить в чемодан целый комплект экипировки. Не советуем ехать туда самостоятельно — вам может стать плохо, а на помощь прийти будет некому.

Эфиопия

В пустыне Данакиль кроется одно из самых необычных мест мира — серные озера. Туристы, которые уже были там, отмечают, что путь от автомобильной парковки до озер длиной в 25 минут дался им невероятно сложно. На жаре в +50 градусов при недостатке влаги начинает кружиться голова. А упасть в такой источник равно приговорить себя к смерти — именно по этой причине по территории заповедника расставлены охранники. Из других особенностей — огромное количество племен, каждое со своими культурными особенностями. Во многие из них ездят только организованными экспедициями, так что одного человека точно не пустят.

Ирак

Ехать в эту страну без сопровождения точно не стоит. До сих пор в Ираке идут военные действия — многие территории не проверены, так что случайный путешественник вполне может наткнуться на мину и получить серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Да и после посещения Ирака у вас могут возникнуть проблемы с получением виз других стран — если все же соберетесь, сделайте второй паспорт.

Сомали

Рассказы о сомалийских пиратах — это не чья-то глупая шутка. Туристам крайне не рекомендуют ехать в эту страну. Даже достаточно развитый Могадишо опасен для неподготовленного человека, о чем свидетельствуют оценки рейтинга преступности. В 1990-е в стране даже был закрыт комитет по туризму — его открыли лишь 10 лет спустя. С 2011 года, когда часть войск была выведена из столицы, туризм стал постепенно возрождаться. Но мы уверены, что в ближайшие 10–15 лет рисковать не стоит.