В российских поездах планируют создать курилки

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева выступила с предложением создать курилки в поездах по всей России.

Беклемищева уже поддержала возврат комнат для курения в аэропортах и теперь надеется, что такие места появятся и в поездах:

«Мы бы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков».

Беклемищева также подчеркнула, что курилки нужно будет расположить как можно дальше от некурящих пассажиров, чтобы не доставлять им дискомфорта.