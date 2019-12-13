Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему туристы жалуются на нашествие медуз в Крыму
Почему туристы жалуются на нашествие медуз в Крыму
Новости путешествий
Что делать, если вас не выпускают пограничники
Что делать, если вас не выпускают пограничники
Новости путешествий
Россияне рассказали о предновогодних путешествиях
Россияне рассказали о предновогодних путешествиях
Новости путешествий
Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле
Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле
Новости путешествий

В российских поездах планируют создать курилки 

Рамблер 3 часа назад
В российских поездах планируют создать курилки
Фото: РИА Новости
Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева выступила с предложением создать курилки в поездах по всей России.
Беклемищева уже поддержала возврат комнат для курения в аэропортах и теперь надеется, что такие места появятся и в поездах:
«Мы бы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков».
Беклемищева также подчеркнула, что курилки нужно будет расположить как можно дальше от некурящих пассажиров, чтобы не доставлять им дискомфорта.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что курилки вернутся в аэропорты России.
Видео дня. Назван худший день недели для полетов
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему туристы жалуются на нашествие медуз в Крыму
Почему туристы жалуются на нашествие медуз в Крыму 1
Что делать, если вас не выпускают пограничники
Что делать, если вас не выпускают пограничники 2
Россияне рассказали о предновогодних путешествиях
Россияне рассказали о предновогодних путешествиях 2
Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле
Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле
Самолет вернулся в аэропорт из-за грязи в салоне
Самолет вернулся в аэропорт из-за грязи в салоне
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
02:56
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Назван худший день для вылета на курорт
00:30
Назван худший день для вылета на курорт
Новости путешествий
Почему появляются квадратные волны
06:44
Почему появляются квадратные волны
Новости путешествий
Самое мистическое место России
11:51
Самое мистическое место России
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
В Москве собирают огромный щит
01:56
В Москве собирают огромный щит
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение