Россияне рассказали о предновогодних путешествиях

Сервис Aviasales провел опрос среди россиян и выяснил, куда путешественники отправятся перед Новым годом.

33% респондентов заявили, что планируют посетить теплые страны. Кто-то из них уже приобрел билеты и забронировал жилье, другие еще копят деньги на предстоящую поездку.

Эксперты отмечают, что это стандартная ситуация. Большая часть российских туристов покупает билеты в самый последний момент.

Еще 33% опрошенных планируют в предновогодний период навестить родственников в разных городах России.

Другие 30% намерены отправиться в Европу. В частности, в Хельсинки, Прагу, Вену, Мюнхен и Будапешт.