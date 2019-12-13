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Россияне рассказали о предновогодних путешествиях 

Рамблер 1 час назад
Сервис Aviasales провел опрос среди россиян и выяснил, куда путешественники отправятся перед Новым годом.
33% респондентов заявили, что планируют посетить теплые страны. Кто-то из них уже приобрел билеты и забронировал жилье, другие еще копят деньги на предстоящую поездку.
Эксперты отмечают, что это стандартная ситуация. Большая часть российских туристов покупает билеты в самый последний момент.
Еще 33% опрошенных планируют в предновогодний период навестить родственников в разных городах России.
Другие 30% намерены отправиться в Европу. В частности, в Хельсинки, Прагу, Вену, Мюнхен и Будапешт.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как не разориться во время новогодних каникул. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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