Стали известны предновогодние планы российских туристов

Путешественники из России рассказали о своих запланированных предновогодних путешествиях. Об этом сообщает Aviasales.

Треть (33 процента) опрошенных аналитиками россиян заявили, что еще до наступления Нового года хотят отправиться в теплые страны. Некоторые уже приобрели туры или забронировали отели и билеты. Однако среди них есть и те, кто еще еще копит деньги на будущую поездку.

По словам экспертов, это обычная ситуация. Больше половины российских путешественников покупают авиабилеты в самый последний момент.

Еще 33 процента планируют в предновогодние даты проведать родственников. Большинство из них поедут в другие российские города.

Также 30 процентов путешественников отправятся в Европу. Они хотят посетить Рождественские ярмарки в Хельсинки, Праге, Вене, Мюнхене и Будапеште, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты проанализировали продажи билетов и выяснили, какие города стали наиболее востребованными для поездок на Рождество в Европу в декабре. Самым популярным направлением оказалась Прага.