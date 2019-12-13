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Стали известны предновогодние планы российских туристов 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Стали известны предновогодние планы российских туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"
Путешественники из России рассказали о своих запланированных предновогодних путешествиях. Об этом сообщает Aviasales.
Треть (33 процента) опрошенных аналитиками россиян заявили, что еще до наступления Нового года хотят отправиться в теплые страны. Некоторые уже приобрели туры или забронировали отели и билеты. Однако среди них есть и те, кто еще еще копит деньги на будущую поездку.
По словам экспертов, это обычная ситуация. Больше половины российских путешественников покупают авиабилеты в самый последний момент.
Еще 33 процента планируют в предновогодние даты проведать родственников. Большинство из них поедут в другие российские города.
Также 30 процентов путешественников отправятся в Европу. Они хотят посетить Рождественские ярмарки в Хельсинки, Праге, Вене, Мюнхене и Будапеште, пишет РИА Новости.
Ранее эксперты проанализировали продажи билетов и выяснили, какие города стали наиболее востребованными для поездок на Рождество в Европу в декабре. Самым популярным направлением оказалась Прага.
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова
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Теги:
Новости путешествий , Елена Майорова , РИА Новости , ФедералПресс
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