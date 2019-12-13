Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле

Самолетная еда пользуется такой популярностью, что одна из азиатских авиакомпаний решила открыть свою собственную сеть ресторанов на земле. Об этом пишет Travel and Leisure.

Еда, которую подают пассажирам во время полета, имеет довольно плохую репутацию, — отмечает издание. Однако это не остановило малайзийскую бюджетную авиакомпанию AirAsia, которая в начале декабря открыла свой собственный ресторан Santan. Заведение предлагает посетителям блюда из своего бортового меню с теми же расценками, что действуют и во время перелетов. По словам вице-президента перевозчика Тони Фернандеса, у лоукостера появились постоянные клиенты, которые так любят питание на борту, что стали искать аналогичные блюда и на земле. И теперь пассажиры «могут насладиться бортовой едой, не поднимаясь в небо».

Флагманский ресторан расположился на первом этаже торгового центра Mid Valley Megamall в центре Куала-Лумпура. Его меню было создано командой из пяти шеф-поваров. Оно включает в себя популярные блюда, подаваемые на рейсах, а также блюда, вдохновленные кухней Филиппин, Китая, Вьетнама и Малайзии. У посетителей появится возможность попробовать главное малайзийское блюдо «наси лемак», тайский свиной шашлык «сатай» и блюда из говядины. Кроме того, посетители могут заказать вьетнамский суп «фо», курицу с карри и освежающую кокосовую воду. Именно они пользуются большой популярностью во время перелетов AirAsia. «Меню ресторана составлено таким образом, чтобы отражать кухни стран, связанных с маршрутной сетью низкобюджетной авиакомпании», — добавляют повара ресторана. В планах AirAsia открыть к концу следующего года пять ресторанов Santan и более 100 заведений в ближайшие пять лет.