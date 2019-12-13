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Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле 

TURIZM.RU 1 час назад
Авиакомпания решила кормить бортовой едой еще и на земле
Фото: TURIZM.RU
Самолетная еда пользуется такой популярностью, что одна из азиатских авиакомпаний решила открыть свою собственную сеть ресторанов на земле. Об этом пишет Travel and Leisure.
Еда, которую подают пассажирам во время полета, имеет довольно плохую репутацию, — отмечает издание. Однако это не остановило малайзийскую бюджетную авиакомпанию AirAsia, которая в начале декабря открыла свой собственный ресторан Santan. Заведение предлагает посетителям блюда из своего бортового меню с теми же расценками, что действуют и во время перелетов. По словам вице-президента перевозчика Тони Фернандеса, у лоукостера появились постоянные клиенты, которые так любят питание на борту, что стали искать аналогичные блюда и на земле. И теперь пассажиры «могут насладиться бортовой едой, не поднимаясь в небо».
Флагманский ресторан расположился на первом этаже торгового центра Mid Valley Megamall в центре Куала-Лумпура. Его меню было создано командой из пяти шеф-поваров. Оно включает в себя популярные блюда, подаваемые на рейсах, а также блюда, вдохновленные кухней Филиппин, Китая, Вьетнама и Малайзии. У посетителей появится возможность попробовать главное малайзийское блюдо «наси лемак», тайский свиной шашлык «сатай» и блюда из говядины. Кроме того, посетители могут заказать вьетнамский суп «фо», курицу с карри и освежающую кокосовую воду. Именно они пользуются большой популярностью во время перелетов AirAsia. «Меню ресторана составлено таким образом, чтобы отражать кухни стран, связанных с маршрутной сетью низкобюджетной авиакомпании», — добавляют повара ресторана. В планах AirAsia открыть к концу следующего года пять ресторанов Santan и более 100 заведений в ближайшие пять лет.
Летом этого года эксперты на основе отзывов российских пассажиров назвали зарубежные авиакомпании, которые предоставляют самое вкусное питание во время рейсов. В списке лидеров оказались Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines, Turkish Airlines, немецкая Lufthansa, Air Astana из Казахстана, грузинская Georgian Airways и греческая Ellinair. По мнению жюри престижной награды Skytrax World Airline Awards, лучшее бортовое питание в эконом-классе подают такие авиакомпании, как Thai Airways, Turkish Airlines, Asiana Airlines, Qatar Airways и Japan Airlines. Среди европейских перевозчиков лучшими названы Lufthansa и Austrian Airlines
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Теги:
Новости путешествий , Lufthansa
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