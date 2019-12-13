Как правильно путешествовать по России

Учитывая курс валют, путешествия по России становятся все более и более выгодными. Тем более что они всегда были ничуть не менее увлекательными, чем зарубежные поездки. Давайте вместе узнаем, куда можно поехать помимо курортов Краснодарского края и соседнего города, где живут родственники. В этом выпуске опытные путешественники расскажут вам, как спланировать поездку и выбрать маршрут.

Максим Фомин, серфит в российских прибрежных городах

Все детство и юность я путешествовал исключительно по России — палатки, байдарки, лыжи, рюкзаки и рыбалки. Были классические пешие походы в горы, экстремальные сплавы по горным рекам, исторические поездки а-ля Золотое кольцо. Куда бы ни была запланирована моя очередная вылазка — Волга или Алтай, Карелия или Крым, — я знал, что будет безумно интересно, красиво и ново. Именно с таким настроением я ожидал и ожидаю до сих пор все свои путешествия. В этом году хочу поехать на Сахалин и в Приморье — поймать пару волн в Тихом океане и поесть крабов; хочу разведать пару новых мест для серфинга на Ладоге и доехать до острова Гогланд в Финском заливе.

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Я не могу выделить какую-то одну поездку. Я путешествовал по уникальному бездонному Байкалу и прилегающим неповторимым рекам, сплавляясь на катамаране и пытаясь найти волны для серфинга, ходил под парусом по Иовскому водохранилищу, где нырял за утопленным мотором и ловил на спиннинг форель — помню это как вчера. А прошлогоднюю поездку на серфбасе из Питера в Калининград на чемпионат России по серфингу как забыть: многокилометровые пляжи, музей Мирового океана и памятник Леонову, горы янтаря и волны.

На три недели сплавной и походно-экскурсионной жизни с питанием на Байкале мне потребовалось около 35 тысяч рублей (в 2009 году), а поездка в прошлом году во Владивосток на десять дней встала мне в 30 тысяч рублей, 18 из которых я отдал за билет, покупая его за пару дней перед вылетом, жил я у друзей.

Основной сложностью при планировании поездки, особенно для серферов, являются моменты, связанные с выбором авиакомпании: как провезти доски до конечной точки и обратно, да чтоб не поломали, и не заплатить за их провоз больше, чем стоит сам билет. Организовать путешествие в популярное место довольно легко, а вот выбрать именно то, что тебе нужно, сложнее. Сейчас весь интернет пестрит множеством форумов и сайтов на любую тему: и рафтинг, и рыбалка, и парапланеризм, и даже серфинг. Почитайте, пообщаетесь, вникнете — и вперед, навстречу приключениям.

Светлана Федорова, ездит на Байкал, Камчатку, Урал и Кавказ

По России я путешествую с 2010 года, успела побывать на Байкале (посетила Восточные Саяны с лечебными источниками Чойган и прошлась по острову Ольхон), на Южном Урале в национальном парке Зюраткуль с посещением горы Большой Иремель, на Кавказе (район Архыза, затем восхождение на Эльбрус, горы Республики Адыгея тоже не остались незамеченными). Кроме того, я была на Камчатке в Южно-Камчатском природном парке и немного в природном парке «Налычево», на Алтае и в Хибинах.

BigPikcha.ru

Я уже два года занимаюсь организацией туров для группы, и сложности везде одни и те же. Трансфер — это всегда самое дорогое и самое сложное для поиска. Все называют цены наугад, и если хорошо поискать, то можно найти приемлемые. Но искать придется достаточно долго. Если едешь один или вдвоем, то можно и не заморачиваться заранее, люди часто подвозят и так, бесплатно.

А организовать путешествие несложно, если есть а) голова на плечах и б) опыт путешествий. Важно всегда продумывать моменты запасного пути, выхода с маршрута в случае неприятностей — все моменты безопасности и быта. Если говорить о сложностях, которые возникают во время самого путешествия, то для меня это дикие звери, в частности медведи. Непогода, слякоть и ветер меня пока не останавливали.

Бюджет сильно зависит от конкретного района путешествий. Лететь на Камчатку на самолете и ехать на поезде до Кавказа — это две совершенно разные цены. За один билет на самолет на Камчатку я могу месяц путешествовать по Кавказу и полтора месяца — в Крыму.

Я в принципе люблю путешествия, а регион может быть совершенно любым. У нас в России много чего есть удивительного, прекрасного и необычного, поэтому свои приключения я решила начать с нашей страны. Сложно сказать, какая поездка была самой запоминающейся: каждая осталась в памяти, все помню в малейших деталях. Но в некоторые места хочется вернуться вновь и вновь. Я два раза бывала на Алтае и в этом году второй раз поеду на Эльбрус и в Адыгею. Еще очень хочу снова съездить на Камчатку в район вулканов Ключевской группы и на Алтай. Но в одно лето сделать это трудно. Кроме того, мечтаю посетить остров Сахалин и Курильские острова.

Кирилл Коробков, часто бывает в крупных российских городах

Я скейтер, и практически вся моя работа связана со скейтбордингом. Наше занятие тесно переплетается с путешествиями, мы ездим на соревнования, организуем туры, съемки видео, мотаемся друг к другу в гости. Я без остановки странствую по России и миру последние семь лет. Я был на Севере и на Кавказе, в Сибири и в Поволжье, на Дальнем Востоке и на Урале. Я два раза проехал Транссиб на поезде и намотал десятки тысяч километров по России на автомобиле. Всего объехал несколько десятков регионов и под сотню городов.

С годами ездить по России мне хочется все больше. Конечно, во многих городах и районах России туристическая инфраструктура по-прежнему развита слабо, не хватает современных отелей по разумной цене, страдает транспортная доступность, зачастую просто нет информации о том, что интересного можно посмотреть в том или ином месте. Тем не менее если вы готовы смириться с дискомфортом и неудобством в быту, то путешествовать по стране очень даже увлекательно.

Если говорить о моих любимых поездках, мне понравилось путешествовать по Транссибирской магистрали. Сев на поезд в Москве, через некоторое время можно доехать до Монголии, Китая и даже до Тихого океана. Понравилось во Владивостоке, там город-порт, сопки, мосты, корабли, большая вода, портовая романтика. Очень красиво на Кольском полуострове, природа ничуть не хуже, чем в Финляндии и других странах Скандинавии. Мне нравятся Казань, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Новороссийск. Я постоянно возвращаюсь в свой родной город Чебоксары и всем советую это направление. Очень живописный, компактный и уютный город на берегу большого залива реки Волга. Вокруг Москвы в соседних областях есть масса красивых древних русских городов, в которых время остановилось и можно отдохнуть от суеты мегаполиса. Съездите в Суздаль, в Ростов Великий. Несмотря на скепсис и насмешки друзей, пару лет назад мы с другом очень интересно съездили в Дагестан. Старый город Дербент — один из самых колоритных городов страны. Из будущих маршрутов я очень хочу проехать от Москвы до Владивостока на автомобиле, также хочется побывать в низовье Волги (Волгоградская и Астраханская области), на Алтае, в Калининграде, очень манит Якутия, но добраться туда стоит целое состояние.

Стоимость поездок по России сильно разнится. Если речь идет о непродолжительном выезде на выходные, то можно и вдвоем уложиться в 5 тысяч рублей. А если вы собираетесь полетать на вертолете над вулканами Камчатки, то готовьте сотни тысяч. Все зависит от маршрута, стоимости проезда туда из вашего города, ваших запросов и требований к комфорту. Относительно недорогой бензин, бесплатные дороги и бесплатная парковка (везде, кроме Москвы) открывает широкие возможности для автомобильного туризма, но и износ автомобиля на наших дорогах достаточно высокий.

Говорить на эту тему можно долго, лучше попробуйте сами. Для начала выберите маршрут попроще, придумайте поездку на три-четыре дня. Этого должно быть достаточно, чтобы понять, подходит вам такой отдых или нет. Если понравится, тогда самая большая страна в мире к вашим услугам.

Андрей Рогачев, ходит в речные походы на лодках по Северо-Западному региону

Мой регион — это Северо-Запад, конкретно Карелия и Мурманская область. Я люблю путешествовать там в первую очередь из-за большого количества интересных, но несложных рек (в команде у нас всегда было два-три новичка, с которыми на сложную реку лезть никак нельзя), во-вторых, из-за близости, и соответственно, бюджетности путешествия. Хочу поехать на Алтай и Саяны — это мечта любого водника.

Излюбленный маршрут — Красненькая — Кутсайоки — Тумча, это юг Мурманской области, недалеко от Кандалакши. Я там был несколько раз — лучшая река в наших краях, ну и компания неизменно подбиралась отличная. Первый раз на реке был самым запоминающимся: погода была отврат, ночью почти до нуля, все перемерзли, из-под дождя не вылезали все две недели, несколько оверкилей было (переворачивались в порогах: все живы-здоровы, но натерпелись). В итоге все до сих пор вспоминают и никто не говорит, что больше не пойдет.

Если выкинуть из бюджета путешествия покупку снаряжения, а оно довольно дорогое и его нужно много, то все очень недорого. Основные затраты — билеты, еда (три-четыре тысячи на человека на две недели) и заброска и выброска до места старта (такси по сути, но в е….ях и по бездорожью, поэтому денег стоит). Больше 15 тысяч на двухнедельное путешествие не выходило.

BigPikcha.ru

Самостоятельно организовать путешествие можно. В свой первый поход мы пошли вшестером, причем все были олухами без водного опыта, и ничего, все живы. Нужно просто внимательно почитать, что пишут в интернетах, и иметь элементарные организаторские навыки — чтобы машины приезжали всегда вовремя, а еды хватало. Сложностей с близлежащими маршрутами легко избежать: например, с пограничниками и МЧС (многие реки рядом протекают с границами) нужно договариваться заранее по телефону и по приезду ставить их в известность, что ты вышел на маршрут.

Соня Карпинская, путешествует автостопом по российским городам и селам

Я часто езжу по российским городам, бюджет минимальный, поэтому мы с моим мужчиной последнее время предпочитаем автостоп. Последние два маршрута: Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва и Москва — Ростов — Ставрополь — Архыз. В последний раз впечатления были самыми запоминающимися — каждую минуту новые. Это и интересно, и не затратно. У нас потрясающая страна, и чем глубже заезжаешь в деревни — тем люди отзывчивее и добрее. Мечтаю съездить на Сахалин, где познакомились мои родители, и в Якутию — там родился мой папа.

Мы сильно экономим на дороге. Вот, например, в путешествии Питер — Новгород — Москва мы потратили в общей сложности 5 тысяч за три дня, и то потому, что переночевали в гостинице.

Главное — это определиться, каким маршрутом ехать. Даже в диких местах можно найти, где заночевать. Но, конечно, нам везет с погодой, мы стараемся ездить в теплое время, без осадков и морозов. Водители всегда охотно делятся информацией о том, куда лучше поехать, рассказывают, что знают про окружающие места, тут тебе и экскурсовод, и транспорт, и доброта в одном лице. Кто-то предлагает поспать, кто-то угощает, кто-то просто рассказывает веселые истории. Если сразу говорить, что едешь автостопом, никто и не подумает взять с тебя денег.

Один раз мы воспользовались BlaBlaCar — хороший сервис, если нет уверенности, что автостоп спасет. Так мы проехали от Москвы до Ростова. Лояльность водителей зависит от места: чем глуше дорога, тем охотнее тебя подберут. Наверное, имеет место жалость или живой интерес на тему того, какого черта мы тут делаем. Нам всегда попадаются интересные и веселые люди. Еще в первом автостопе мы поняли: если водитель останавливается, он априори либо двинутый на всю голову, либо очень добрый. Ночью это чаще всего дальнобойщики, которые боятся уснуть, днем — российский автопром.