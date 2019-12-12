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Названы смертельно опасные туристические места для селфи 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Названы смертельно опасные туристические места
Фото: Lenta.ru
Система подводных пещер «Орлиное гнездо» в графстве Эрнандо американского штата Флорида возглавила список наиболее опасных и одновременно популярных среди туристов мест для селфи. Соответствующий перечень опубликовало The Daily Beast.
Как отмечается, некоторые дайверы игнорируют предупреждающие об опасности знаки. «В этой пещере нет того, ради чего стоило бы умереть», — говорится в одном из них. Нередко это место называют «Эверестом» подводного дайвинга.
Другой небезопасной для жизни туристической локацией считается национальный парк «Гранд-Каньон» в штате Аризона. По информации издания, ежегодно там умирают около 12 туристов, в том числе в результате падения с высоты. В общей сложности там погибли более 800 человек, не считая самоубийц.
Следующую позицию в перечне занял коралловый остров Бикини в составе Республики Маршалловы Острова, где в 1946-1958 годах США произвели серию ядерных испытаний. В результате в регионе до сих пор фиксируется высокий уровень радиации, а купание на местных пляжах запрещено.
Кроме того, в списке оказался кристаллический массив Монблан на границе Франции и Италии, город Нью-Смирна-Бич во Флориде, высочайшая на Земле вершина Эверест на границе между Непалом и Китаем, калифорнийский Йосемитский национальный парк, утесы Мохер в Ирландии, национальный парк Комодо в Индонезии, китайская гора Хуашань, парк слонов в тайском Чонбури, африканская пустыня Данакиль, остров Кеймада-Гранди в Бразилии, а также Дорога Смерти в Боливии.
5 декабря главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз заявила о том, что Мексика, Бразилия и Венесуэла — небезопасные страны для туристов. По словам эксперта, красивая природа и дорогие отели в этих странах соседствуют с крайней бедностью.
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