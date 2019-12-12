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Туроператоры распродают предновогодние туры в Европу 

TourDom 1 час назад
Началась распродажа предновогодних туров в Европу
Фото: TourDom
12 декабря на площадках онлайн-бронирования авиабилетов появилось несколько выгодных предложений по Европе. Билет по маршруту Москва — Ларнака — Москва от авиакомпании «Победа» можно приобрести за 6 тыс. руб. Но нужно учесть, что в цену не включен багаж. Улететь по такой же стоимости можно и на Кипр: туда 17 декабря, обратный рейс — в преддверии Нового года, 31 декабря.
Еще одно направление, куда можно улететь бюджетно из Москвы, — Дебрецен (Венгрия). Компания Wizz Air отвезет клиентов 29 января и вернет обратно в столицу 19 февраля за 2800 руб.
На рынке пакетных предложений самым выгодным стал тур в Прагу из Москвы. Четыре дня в отеле Jasmin 3* на завтраках туристам обойдется чуть меньше 10 тыс. руб. (здесь и далее — на одного при двухместном размещении). Вылет 15 декабря.
Туры по конфиденциальным тарифам туроператоров доступны и на БИРЖЕ портала TourDom.ru. Так, «ВЕДИ ГРУПП» предлагает 5 дней отдохнуть в Стамбуле в отеле 4* Deluxe Newport за 17 тыс. руб. Завтраки включены. Вылет из Внуково 24 декабря.
Туроператор «ВАНД» предлагает совершить новогоднее турне по Италии (Террачина — Неаполь — Фьюджи Фонте). Восемь дней незабываемых впечатлений за 99 800 руб. Проживание в отеле 4* GH L'approdo, с завтраками.
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Теги:
Новости путешествий , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково
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