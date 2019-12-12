Зачем нужен поезд из Москвы в Москву

"Поезд-отель", "странный" и "необычный" — так интернет-пользователи окрестили поезд, курсирующий по маршруту Москва-Москва, который РЖД запустили 1 ноября.

В 20.33 поезд отправляется с Киевского вокзала и в 9.41 утра следующего дня прибывает на Павелецкий вокзал. "Рамблер" выяснил, зачем необходим этот поезд, и в чем смысл такого нестандартного маршрута.

По мнению сотрудников РЖД, новый маршрут будет востребован среди пассажиров, благодаря тому, что за 13 часов пути ему удается объехать три области — Московскую, Тульскую и Калужскую, — а вместе с ними множество небольших городов, до которых раньше добраться было проблематично. К примеру, жители южного Подмосковья смогут без труда посетить Калугу и Тулу, а люди, населяющие соседние регионы, легко добраться до аэропорта Домодедово

Однако некоторые россияне уже успели раскритиковать новый маршрут. Дело в том, что поезд останавливается преимущественно в тех населенных пунктах, откуда поезда и так довольно часто ездят в Москву, и при этом обходит стороной те, откуда жителям действительно тяжело добраться в столицу.

Так или иначе, говорить о том, приносит ли новый поезд реальную пользу, — пока рано. Но если вдруг москвич соскучится по дорожной романтике, а возможности покинуть столицу не будет, можно всегда провести ночь в поезде Москва-Москва, а утром оказаться на Павелецком вокзале.