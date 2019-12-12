Реестр турагентств могут принять в 2022 году

Минфин РФ согласовал законопроект об обязательном реестре турагентств, а также соответствующие поправки в Административный кодекс. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на источник в отрасли. По информации издания, при согласовании учитывался тот факт, что создание Единого федерального реестра не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Его ведением займется Ростуризм , данные о турагентствах должны будут заносить туроператоры.

Доработанный документ предполагает, что реестр примут 1 января 2022 года. После этой даты у туроператоров останется 180 дней на внесение сведений о своих розничных партнерах. По истечении срока турагентская деятельность без членства в реестре станет незаконной.

В отношении туроператоров вводится административная ответственность за невнесение сведений либо за предоставление недостоверной информации: штраф для должностных лиц составит 10–30 тыс. руб., для юрлиц — 50–100 тыс. руб. Для турагентств, не вошедших в реестр, но продолжающих продавать туры, также предусмотрено денежное взыскание: 3–5 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб. соответственно.

Как ранее рассказал порталу TourDom.ru омбудсмен при Управлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Георгий Мохов , процедура внесения туроператором в реестр данных о турагентствах должна быть автоматизирована.