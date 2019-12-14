Россиянам запретили ввозить овощи и фрукты в Европу

Россиянам запретили ездить со своими овощами и фруктами в Европу

Россияне не смогут ввозить в евросоюз продукты растительного происхождения, а также растения без специального сертификата. В ЕС с 14 декабря вступил в силу новый фитосанитарный закон.

Как указано в документе, таможня Финляндии не будет пропускать в Европу туристов, которые везут с собой овощи, фрукты и ягоды без фитосанитарного сертификата. Как поясняет сайт Ассоциации туроператоров (АТОР), сертификат нужен будет даже при ввозе срезанных цветов, пишет NEWS.ru.

Даже если у туриста и будет документ, то он сможет взять с собой в Европу не более двух килограммов овощей или фруктов. Без сертификата в страны ЕС можно завозить лишь дурианы, финики, бананы, кокосы и ананасы.

Авторы закона уточняют, что он в первую очередь касается тех иностранных граждан, которые пересекают границу на личном транспорте с каким-то запасом еды.