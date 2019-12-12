Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Выбраны города для новогоднего отдыха с детьми
Выбраны города для новогоднего отдыха с детьми
Новости путешествий
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят вперед
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят вперед
Новости путешествий
В Канаде впервые запустили электрический самолет
В Канаде впервые запустили электрический самолет
Новости путешествий
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Новости путешествий

К онлайн-продаже льготных авиабилетов подключили Пенсионный фонд 

TourDom 1 час назад
К продаже льготных авиабилетов подключили ПФР
Фото: TourDom
Министерство транспорта РФ поддержало инициативу по онлайн-продаже льготных авиабилетов в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илью Зотова.
Отметим, что Минтранс предложил альтернативу ранее разрабатываемой Минкомсвязи схеме, согласно которой льготники могли купить билеты, авторизуясь на едином портале госуслуг. В ведомстве для реализации проекта намерены использовать базу данных Пенсионного фонда России, так как он является оператором льготных категорий граждан.
По мнению наблюдателей, вариант Минтранса пока выглядит намного жизнеспособнее. Это связано с тем, что реализация билетов посредством портала госуслуг потребует не только его модернизации, но и доработки нормативно-правовых актов, которые регулируют онлайн-продажу проездных. Впрочем, при дальнейшей работе не исключено, что и в интеграции систем бронирований авиакомпаний с ПФР могут оказаться подводные камни.
На данный момент среди российских перевозчиков за реализацию льготных авиабилетов онлайн больше всего ратует «Аэрофлот». Компания уже разрабатывает систему, благодаря которой продажа на субсидируемые направления будет доступна на ее сайте и в мобильном приложении. При этом большинство авиакомпаний не против бронирования льготных авиабилетов в Сети, однако не планируют тратить на это собственные средства и ждут готового решения от уполномоченных ведомств.
Видео дня. Самое мистическое место России
TourDom: последние новости
Игнор в Черногории: почему местные больше не рады русским туристам Игнор в Черногории: почему местные больше не рады русским туристам Названа шенгенская страна, в которую можно оформить визу сразу после Нового года Названа шенгенская страна, в которую можно оформить визу сразу после Нового года «Аэрофлот» перестал летать в Париж «Аэрофлот» перестал летать в Париж
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Пенсионный фонд РФ , Минкомсвязи РФ , Аэрофлот , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбраны города для новогоднего отдыха с детьми
Выбраны города для новогоднего отдыха с детьми
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят вперед
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят вперед
В Канаде впервые запустили электрический самолет
В Канаде впервые запустили электрический самолет 3
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Куда можно оформить визу сразу после Нового года
Куда можно оформить визу сразу после Нового года
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Самое мистическое место России
11:51
Самое мистическое место России
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
В Москве собирают огромный щит
01:56
В Москве собирают огромный щит
Новости путешествий
Когда заработает российский Диснейленд
01:00
Когда заработает российский Диснейленд
Новости путешествий
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
01:08
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
Новости путешествий
Как не разориться во время новогодних каникул
01:19
Как не разориться во время новогодних каникул
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение