К продаже льготных авиабилетов подключили ПФР

К онлайн-продаже льготных авиабилетов подключили Пенсионный фонд

Министерство транспорта РФ поддержало инициативу по онлайн-продаже льготных авиабилетов в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илью Зотова.

Отметим, что Минтранс предложил альтернативу ранее разрабатываемой Минкомсвязи схеме, согласно которой льготники могли купить билеты, авторизуясь на едином портале госуслуг. В ведомстве для реализации проекта намерены использовать базу данных Пенсионного фонда России , так как он является оператором льготных категорий граждан.

По мнению наблюдателей, вариант Минтранса пока выглядит намного жизнеспособнее. Это связано с тем, что реализация билетов посредством портала госуслуг потребует не только его модернизации, но и доработки нормативно-правовых актов, которые регулируют онлайн-продажу проездных. Впрочем, при дальнейшей работе не исключено, что и в интеграции систем бронирований авиакомпаний с ПФР могут оказаться подводные камни.