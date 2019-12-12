Выбраны города для новогоднего отдыха с детьми

Туристы, принявшие участие в опросе сервиса, назвали Москву лучшим среди российских городов для новогоднего отдыха с детьми, сообщает Biletix.

В исследовании приняли участие 1 419 человек.

За Москву проголосовали 58 процентов опрошенных, за Санкт-Петербург — 17 процентов, за Сочи — 11 процентов, за Великий Устюг — шесть процентов, за Казань — четыре процента.

Среди иностранных направлений 10 процентов туристов отметили Чехию, которая заняла первое место. Далее идут Финляндия (девять процентов), Латвия (семь процентов) и Германия (пять процентов).

В рейтинг самых популярных внутренних новогодних направлений с наибольшим числом бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми (от 7 до 18 лет) входят Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград. Среди зарубежных стран лидируют Армения, Италия, Германия, Польша и ОАЭ.