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Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Названы популярные города для путешествий в декабре
Фото: РИА Новости
Эксперты турпоисковика проанализировали продажи авиабилетов и назвали самые популярные города для поездок на Рождество в Европу в декабре, сообщает Туту.ру.
Самый востребованный маршрут — в Прагу, туда отправляются 14 процентов респондентов.
Примерно по пять процентов бронирований — это перелеты в Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Ригу.
В десятку вошли также Париж, Вена, Франкфурт, Рим и Белград. Причем спрос на последний за год удвоился, достигнув трех процентов от общего числа бронирований. По словам экспертов, причина в том, что Сербия — одно из самых недорогих европейских направлений.
В целом же за год число пользователей, которые в декабре решили самостоятельно съездить в Европу, сократилось на четыре процента. При этом средняя стоимость авиабилетов выросла всего лишь на два процента — до 27,6 тысяч рублей.
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