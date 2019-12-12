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Что готов предложить Египет туристам в 2020 году 

TURIZM.RU 1 час назад
Что готов предложить Египет туристам в 2020 году
Фото: TURIZM.RU
Всего в список водных развлечений Египта включили 13 наименований. Открывает список подводное плавание. Страна занимает одно из лидирующих мест среди лучших направлений для дайвинга и предлагает увидеть нетронутые коралловые рифы, крупных морских животных, а также исследовать затонувшие корабли в Красном море и древние подводные руины в Средиземном море.
Продолжает топ отдых на местных пляжах. Побережье Египта, протяженностью почти 2,5 тысячи километров, имеет множество мест, где туристы могут насладиться солнцем, морем и песком. Самыми популярными курортами для этого являются, будто американцы этого не знали раньше, Шарм-эль-Шейх и Хургада. В последнее время завоевывают внимание любителей пляжного отдыха и новички: Марса Алам, Дахаб и Эль Гуна.
Другой вариант времяпрепровождения — знакомство с морской фауной Египта. Туристы могут увидеть акул, дельфинов, морских черепах, скатов и редких дюгоней. Причем, не только во время дайвинга, но и во время обычных поездок на лодках со стеклянным дном и обзорных подводных лодках.
Веселую альтернативу отдыху на пляже предлагают египетские аквапарки. Самыми востребованными считаются Makadi Water World и Sinbad Aqua Park в Хургаде. Своими собственными водными парками могут похвастаться Шарм-эль-Шейх и Марса Алам.
В число водных видов отдыха Египта эксперты включили также массу возможностей для катания на лодках, виндсерфинг, каякинг и парусный спорт на Ниле, посещение легендарного бассейна Клеопатры в оазисе Сива в Западной пустыне, путешествия на субмаринах по Красному морю, кайтсерфинг и вейкбординг.
Как известно, около 95% территории Египта представляет собой безжалостную пустыню. Но вместе с этим, Египет имеет одну из самых длинных береговых линий в Африке и на Ближнем Востоке, а также могучую реку Нил. Как следствие, страна получила практически неограниченные возможности для отдыха у воды и на свежем воздухе: от плавания по реке и купания в прохладных оазисах до насыщенных адреналином водных видов спорта и морских сафари. Кроме того, сочетание высоких температур и суровых условий привело к тому, что местное население расположилось вдоль побережья очень компактно. В результате здесь никогда не было промышленности или сельского хозяйства, которые бы загрязняли морскую воду. Это позволило процветать коралловым рифам и обитателям моря Египта вплоть до сегодняшнего дня.
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