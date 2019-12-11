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В аэропорту Вильнюса сделали елку из конфискованных предметов 

BigPicture.ru 1 час назад
В аэропорту Вильнюса сделали елку из конфиската
Фото: Depositphotos
Еще в самом начале зимнего туристического сезона сотрудники службы авиационной безопасности в аэропорту Вильнюса придумали необычный вариант рождественской елки, чтобы заодно напомнить людям о важности авиационной безопасности.
Используя предметы, которые запрещено перевозить в ручной клади и которые были реально изъяты у пассажиров во время проверки, сотрудники подразделения авиационной безопасности главного аэропорта Литвы создали шедевр, о котором все тут же стали рассказывать в соцсетях.
Так они напомнили о важности безопасных полетов.
BigPicture.ru
Кухонные ножи, столовые ножи и вилки, огромное количество ножниц (да, это реально отобранные у пассажиров ножницы, просто их покрасили в зеленый цвет), зажигалки, картофелечистки, лезвия в коробочке, швейцарские ножи, канцелярский нож, железный совок, штопор, отвертка, ртутный градусник, пистолеты (в том числе один водяной), пули (реальные + брелок в виде пули) и другие опасные колющие и режущие предметы предметы.
Присмотритесь — теперь вы точно запомните, что нельзя брать в самолет!
В аэропортах Литвы в принципе любят удивлять пассажиров необычными елками: то инновационными, то просто причудливыми. Уникальная елка от вильнюсских таможенников напоминает, что сделать новогоднюю елку можно в принципе из чего угодно.
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