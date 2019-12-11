В Венеции забили тревогу из-за бегства туристов

Как сообщает венецианская ассоциация отельеров Ava Federalberghi, "впервые в истории случилось то, чего никогда не происходило". А именно — массовая отмена бронирований в местных гостиницах, даже на праздничные дни — Рождество и Новый год, на которые традиционно приходится пик наплыва путешественников.

Большинство отказов пришло отелям и B&B, расположенным в историческом центре города: там за последние недели было отменено до 45 процентов всех туристических бронирований.

Как выяснилось, туристы в массовом порядке меняют место проведения отпуска из-за природных катаклизмов. Аномальные приливы и наводнения в городе отпугнули тех, кто планировал поездку в Венецию.

Ассоциация отельеров бьет тревогу и намерена доказать миру, что Венеция по-прежнему является туристической жемчужиной. Местные предприниматели даже сделали учебное видео, в котором наглядно демонстрируют, как венецианцы преспокойно живут в условиях высокой воды на протяжении многих лет. Кроме того, отельеры приглашают журналистов из других стран бесплатно посетить Венецию, чтобы рассказать об истинном положении дел.

Напомним, в конце ноября Венеция оказалась во власти рекордного за последние полвека паводка. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Большая часть исторического центра (около 80 процентов) оказалась затоплена. Жертвами наводнения стали несколько человек.

Как рассказывала "РГ", посольства Италии по всему миру проводили акции по сбору средств для помощи городу. В частности, россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции после наводнения.