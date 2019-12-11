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Назван худший день недели для вылета в отпуск 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Эксперты британского онлайн-сервиса для путешествий Holiday Hypermarket назвали субботу худшим днем для покупки билета на самолет. Об этом сообщает Express.
По данным специалистов, если путешественники бронируют тур с вылетом в субботу, то их отпуск обойдется в разы дороже по сравнению с пятничным или воскресным вылетом. «Мы проанализировали стоимость путевок от всех ведущих операторов и пришли к выводу, что, если вы сможете сдвинуть вылет на один день, это сэкономит вам сотни фунтов стерлингов», — пояснил сотрудник Holiday Hypermarket Ян Кроуфорд (Ian Crawford).
Так, поездки в Хургаду, Египет, могут обойтись на 480 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей) дешевле, если лететь в пятницу, а не в субботу. Или, например, путешествие на Тенерифе с вылетом в воскресенье будет стоить 580 фунтов, а в субботу — 720.
Специалисты отметили, что, сэкономив деньги на авиаперелетах, туристы могут потратить их на жилье повышенного комфорта, роскошные рестораны или дорогие экскурсии.
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