Куда можно оформить визу сразу после Нового года

Генконсульства и визовые центры практически всех стран Шенгена на время новогодних праздников устроят себе полноценный отдых — уйдут на каникулы с 1 по 8 января. Некоторые диппредставительства, например Швеции и Швейцарии, закончат работу уже 31 декабря.

Однако, как сообщили 11 декабря корреспонденту портала TourDom.ru в визовом центре Италии в Москве, их режим работы, как и генконсульства, в праздники практически не изменится. Красными днями календаря станут только 25, 26 декабря и 1 января. Остальные дни, за исключением субботы и воскресенья, окажутся рабочими — причем можно будет как забрать паспорт, так и сдаться на шенген.

«В среднем документы рассматриваются 4 дня. Но следует учесть, что в этот период не входят суббота и воскресенье, поэтому и сдачу на визу и саму поездку необходимо планировать с учетом этого факта»,

— отметили в визовом центре.

Таким образом, возможность оформить шенген получат те, кто планирует отправиться в Европу сразу после новогодних каникул, но по каким-то причинам не успевает сдаться до праздников. При этом эксперты по визовым вопросам напоминают о правиле первого въезда — сдать документы на визу в Италию можно, если вы действительно планируете поездку в эту страну. В противном случае могут завернуть на границе, если у офицера возникнут сомнения в корректном использовании шенгена, либо в будущем выдадут его на короткий срок.