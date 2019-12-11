Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Новости путешествий
В аэропорту Вильнюса сделали елку из конфиската
В аэропорту Вильнюса сделали елку из конфиската
Новости путешествий
В Венеции забили тревогу из-за бегства туристов
В Венеции забили тревогу из-за бегства туристов
Новости путешествий
Почему в Черногории больше не рады русским
Почему в Черногории больше не рады русским
Новости путешествий

Куда можно оформить визу сразу после Нового года 

TourDom 45 минут назад
Куда можно оформить визу сразу после Нового года
Фото: TourDom
Генконсульства и визовые центры практически всех стран Шенгена на время новогодних праздников устроят себе полноценный отдых — уйдут на каникулы с 1 по 8 января. Некоторые диппредставительства, например Швеции и Швейцарии, закончат работу уже 31 декабря.
Однако, как сообщили 11 декабря корреспонденту портала TourDom.ru в визовом центре Италии в Москве, их режим работы, как и генконсульства, в праздники практически не изменится. Красными днями календаря станут только 25, 26 декабря и 1 января. Остальные дни, за исключением субботы и воскресенья, окажутся рабочими — причем можно будет как забрать паспорт, так и сдаться на шенген.
«В среднем документы рассматриваются 4 дня. Но следует учесть, что в этот период не входят суббота и воскресенье, поэтому и сдачу на визу и саму поездку необходимо планировать с учетом этого факта»,
— отметили в визовом центре.
Таким образом, возможность оформить шенген получат те, кто планирует отправиться в Европу сразу после новогодних каникул, но по каким-то причинам не успевает сдаться до праздников. При этом эксперты по визовым вопросам напоминают о правиле первого въезда — сдать документы на визу в Италию можно, если вы действительно планируете поездку в эту страну. В противном случае могут завернуть на границе, если у офицера возникнут сомнения в корректном использовании шенгена, либо в будущем выдадут его на короткий срок.
Видео дня. Что известно о новом Бермудском треугольнике
TourDom: последние новости
Игнор в Черногории: почему местные больше не рады русским туристам Игнор в Черногории: почему местные больше не рады русским туристам В Турции объявлен красный уровень опасности В Турции объявлен красный уровень опасности В Паттайе могут ввести комендантский час В Паттайе могут ввести комендантский час
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван худший день недели для вылета в отпуск
Назван худший день недели для вылета в отпуск
В аэропорту Вильнюса сделали елку из конфиската
В аэропорту Вильнюса сделали елку из конфиската 1
В Венеции забили тревогу из-за бегства туристов
В Венеции забили тревогу из-за бегства туристов
Почему в Черногории больше не рады русским
Почему в Черногории больше не рады русским 102
В Турции объявлен «красный» код погодной опасности
В Турции объявлен «красный» код погодной опасности
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
В Москве собирают огромный щит
01:56
В Москве собирают огромный щит
Новости путешествий
Когда заработает российский Диснейленд
01:00
Когда заработает российский Диснейленд
Новости путешествий
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
01:08
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
Новости путешествий
Как не разориться во время новогодних каникул
01:19
Как не разориться во время новогодних каникул
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение