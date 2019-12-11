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Зачем брать внутренний паспорт в заграничные поездки 

Рамблер 3 часа назад
Зачем брать внутренний паспорт в другие страны
Фото: depositphotos.com
Ежегодно миллионы туристов путешествуют по всему миру. Далеко не все знают, что отсутствие внутреннего паспорта может сильно испортить отпуск. «Рамблер» расскажет, в каком случае вам может понадобиться этот документ.
Внутренний паспорт вам может понадобится только в случае утери заграничного. Он нужен для получения свидетельства на возвращение в страну, где вы живете. Такой документ выдают гражданам в качестве замены заграничного паспорта на оставшееся время отдыха и прилет в страну проживания. Свидетельство действительно не более 15 суток. Выдать его может только дипломатический представитель вашей страны.
Если гражданин имеет на руках внутренний паспорт, то свидетельство выдадут ему в течение двух рабочих дней. Если же документа нет, то выдача свидетельства может занять месяц. При этом копии и фотографии паспорта будут недействительны — нужен оригинал. Лишний месяц пребывания в чужой стране может принести дискомфорт, если ваши деньги, которые вы брали в поездку, закончатся.
Также перед отъездом в другую страну следует проверить срок действия внутреннего паспорта. Если документ уже недействителен или его срок заканчивается во время путешествия, то нужно позаботиться о его замене.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий
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