Десятки миллионов россиян могут стать невыездными

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к ноябрю в России количество потенциально невыездных граждан выросло до 25 млн Так, по информации «Известий», ссылающихся на ФССП, в ноябре список алиментщиков, которым может быть ограничен выезд за границу, достиг 1,42 млн человек — на 143 тыс. больше, чем годом ранее. Традиционно больше всего не любят платить алименты москвичи, краснодарцы и красноярцы.

Кроме того, запрет на отдых за рубежом грозит 13 млн автолюбителей, не оплачивающих штрафы ГИБДД , и 2,5 млн должников по ЖКХ. Также, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в числе невыездных могут оказаться порядка 8 млн россиян, просрочивших выплату по кредитам. В большинстве случаев сумма займов превышает 30 тыс. рублей, а просрочка составляет 3 месяца.

Отметим, что последний раз приставы отчитывались по количеству невыездных граждан в августе. Тогда в ФССП сообщили о 3,58 млн россиян, которым из-за долгов запрещено пересекать российскую границу. В числе лидеров антирейтинга традиционно оказались клиенты банков. На их долю приходится 40% всех задолженностей. На втором месте те, кто «забывает» про алименты (20%). Замыкали тройку автовладельцы (10%).