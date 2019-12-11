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Игнор в Черногории: почему местные больше не рады русским туристам 

TourDom 25 минут назад
Почему в Черногории больше не рады русским
Фото: TourDom
Фёдор Макаров прожил сезон в Монтенегро, изучил местные достопримечательности, нравы и пришел к выводу, что русским туристам там не очень-то рады. Мы публикуем его отзыв об отдыхе в этой стране.
Оговорюсь сразу, это мои субъективные наблюдения и рассуждения. Кто-то скажет, что русских в Черногории любят и ждут, так же как 10 лет назад, когда наших туристов встречали на черногорских курортах с распростертыми объятиями. Такие случаи есть. Но на фоне общей тенденции выдавливания россиян из страны Черных гор это единичные эпизоды.
Я ехал в Черногорию, прельстившись хорошими отзывами знакомых о дешевизне, вкусной и здоровой пище и красоте природы (всё это подтвердилось), что называется, с открытым сердцем. Я был приветлив и вежлив, использовал русско-черногорский разговорник и ждал ответной любви взаимности от черногорцев. Напрасно.

Местное население. Не улыбаемся, не машем

Черногорцы не замечают туристов. Как бы странно на первый взгляд это ни звучало. В больших приморских городах, например в Будве, местные обходят приезжих стороной на узких тротуарах, выходя на проезжую часть. Сказать, что туристов сторонятся, как прокаженных, будет чересчур, скорее, горожане относятся к иностранцам как к досадным помехам, мешающим спешить по делам.
Чтобы кто-то из местных вам помахал, приветливо кивнул или улыбнулся в ответ? Забудьте об этом. Только если это не квартирная хозяйка, которой вы платите 20 €/сутки за аренду двухкомнатных апартаментов на двоих. Такова средняя стоимость для бархатного сезона — сентябрь-октябрь.
Летом снять жилье в Черногории стоит в 1,5–2 раза дороже. Объявления о сдаче внаём висят прямо на улице: заходи, смотри, выбирай.
Однажды в магазине продавщица расплылась в обворожительной улыбке, которую я окрыленно принял на свой счет. Но как я жестоко ошибся! За мной стоял двухметровый красавец-черногорец, и лучики счастья предназначались только ему. Мне, как обычно, выдали сдачу с кислой миной. Такое пренебрежение чувствуется в супермаркетах, сувенирных лавках и киосках Табако, которые здесь на каждом углу.

Говорите по-русски?!

В отличие от ресторанов, где официанты борются за чаевые, в магазинах обслуживание в лучшем случае натянуто-вежливое. Практически везде продавщицы недовольно поджимают губы, заслышав русскую речь, понимающе кивают друг другу: «Русски!» Типа — как же достали эти русские, объясняй им опять одно и то же: где пиво, где бананы взвесить.
В сувенирных лавках торговцы не уговаривают купить товар, как в каком-нибудь Египте или Турции, не любят торговаться и уступать. Черногорцы быстро теряют терпение, иногда даже выходят из себя и уходят!
Молодежь в основном плохо говорит на русском языке, лучше по-английски. Более старшие, как правило, изъясняются или понимают, но говорят неохотно.
Опять-таки, бывают исключения. Пожилой капитан морского такси в ответ на мое «Хау мач?» («Сколько стоит», англ.) вскипел: «Ты из Америки? НАТО?» «Я из России», — отвечаю. «Вот и говори по-русски!» После этого я уже спокойно перешел на родной язык. И это удовольствие говорить за границей на своем языке. Но…

Россия — до свидания!

Отношение большинства местных — самый большой минус в Черногории. Поначалу это напрягает, думаешь, что делаешь что-то не так, что дело в тебе. Оказывается нет. Это тенденция.
Свою роль сыграло участие Москвы в попытке госпереворота в Черногории в 2016 году, после чего страна вступила в НАТО. И показ по местному ТВ фильма «Криминальная Россия».
Ну и поведение некоторых наших соотечественников, которые скандалят, мусорят, бухают и любят пролезть на халяву.
В отличие от западных туристов, которые платят без лишних вопросов, например, по 50 евроцентов за туалет — все уборные на пляжах платные!

Курс на Запад

Ценники и расчеты в Черногории в евро, с 2010 года страна ожидает, когда ее пустят в Евросоюз. Официальный государственный курс диктует переориентацию черногорского туризма и сферы услуг с бюджетных в массе своей россиян на богатых европейских туристов. Последних всячески привечают.
Первых постепенно выдавливают, это касается и российского бизнеса.
По рассказам, многие, ранее купив недвижимость в Черногории, теперь от нее избавляются. Шикарные виллы в живописных бухтах на вершинах гор, которые показывают гиды, называя имена Юрия Лужкова и Олега Дерипаски, — пустуют.

Атмосфера

Поговаривают, что криминальные связи между нашими странами остаются крепкими и большой вклад в рост благосостояния черногорцев вносит наркотрафик. На дорогах заметно всё больше дорогих иномарок, включая не только БМВ, Мерседесы, но и Порше с Ягуарами.
По ощущениям крупные курортные города чем-то напоминают Россию в лихие 90-е. Торговые ларьки, плохие дороги, нувориши в дорогих спортивных костюмах (вообще почти все черногорцы почему-то ходят в тренировочных штанах) на тонированных тачках, запаркованных поперек тротуара. Такой кураж! Но в криминальном смысле туристам на улицах Черногории днем и ночью абсолютно безопасно.

Товарищи навсегда

На этом фоне простые черногорцы — работяги, особенно старшего поколения, те, кто помнит Югославию и Советский Союз, выделяются своим достоинством и добрым расположением к россиянам. Однажды, когда мы уставшие голосовали на горном серпантине, наблюдая, как мимо проносятся дорогие иномарки, нас подобрал и бесплатно подвез на своей развалюхе пожилой черногорский товарищ. По дороге он вспоминал старые добрые времена, ругал НАТО и показывал нам местные православные храмы.
Древние, величественные монастыри и часовни на вершинах гор, парящие над морем или скрытые в тени гигантских сосен, в окружении цветущих роз, — наверное, самые замечательные достопримечательности Черногории.
Еще, конечно, горы с каменными тропами и самый высокий в мире мавзолей правителя Черногории Петра Негуша, сосны над волнами, старинные города, вкуснейшие бургеры и выпечка, королевский пляж за 120 €, ласковое море и солнце, красивейшие тур-маршруты Черногории. Но это другая история.
В общем, всё прекрасно в стране Черных гор — Монтенегро. Если не принимать всерьез игнор со стороны местного населения.
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Теги:
Новости путешествий , Олег Дерипаска , Федор Макаров , Юрий Лужков , ЕС , НАТО
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