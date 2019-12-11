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АТОР: в Анталье объявлен «красный» код погодной опасности 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
В Турции объявлен «красный» код погодной опасности
Фото: РИА Новости
Синоптики прогнозируют, что в турецкой Анталье в ближайшие два дня пройдут сильные ливни и град, сообщает АТОР.
Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции. Метеорологи подчеркивают, что такое в истории Турции произошло впервые.
По прогнозам, порывы ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду. Местных жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Все силы МЧС и коммунальных служб приведены в полную готовность.
По расчетам метеорологов, самые сильные дожди ожидаются в Кемере. Возможны затопление ливневой канализации, подтопление домов, обрывы линий электропередач, падение деревьев. Не исключены сбои в расписании авиасообщения.
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Теги:
Новости путешествий , МЧС
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