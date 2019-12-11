Какие страны чаще отказывают в визе россиянам

Большинство россиян выбирают безвизовые страны, чтобы не морочить себе голову подготовкой документов и не тратить лишние деньги на визу. Однако все же большинство хотят побывать в Европе, США и Канаде. "Рамблер" рассказывает, когда к подготовке и сбору документов нужно подходить особенно серьезно.

США

Визовые офицеры в США самые строгие — так считает большинство людей. Именно поэтому многие просто боятся подавать документы на американскую визу. На самом деле, не все так страшно. Раньше процент отказов был гораздо выше, а сейчас, если у вас есть необходимая сумма денег на счету, не нужно иметь огромную зарплату. Единственная проблема, которая есть сейчас — записаться на собеседование в сжатые сроки очень тяжело. Из-за сокращения сотрудников американского посольства, очень мало "окошек" на запись, поэтому планировать подачу визы нужно за полгода-год до поездки.

Великобритания

Эта страна не входит в Шенгенскую зону, поэтому у них есть свои нюансы в получении визы. Если у вас есть хотя бы небольшие сомнения в том, что вы получите отказ — лучше не подавать. Чаще всего отказывают молодым девушкам, путешествующим в одиночку, без постоянного места работы, зарплаты и недвижимости. Если вы все-таки решились, будьте готовы и наберитесь терпения для заполнения анкеты. У британцев она очень большая и долгая, но зато вам не нужно будет проходить собеседование.

Норвегия

Эта страна входит в шенгенскую зону, но у нее самый большой процент отказов. Страховщики зафиксировали, что за 2018 год в генконсульстве Норвегии отказали почти 18% россиян. Эксперты не комментируют, с чем это связано. однако россияне всегда могут получить шенгенскую визу в посольствах других стран, а потом уже вместе с ней ехать в Норвегию. Меньше всего отказов случается в визовых центрах Испании и Италии.