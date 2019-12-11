Эксперты сообщили, часто ли путешествуют россияне

Эксперты рассказали, часто ли путешествуют россияне

Россияне, опрошенные турпоисковиком, рассказали, как часто они путешествовали в 2019 году, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили.

Оказалось, что каждый пятый за последние 12 месяцев ни разу не ездил отдыхать, причем 16 процентов из них такая ситуация устраивает, и они не планируют ничего менять.

Одну-две поезди совершили 42 процента опрошенных, и большинство из них (87 процентов) хотели бы путешествовать в два раза чаще.

Три или четыре тура за год было у 25 процентов респондентов. Причем многие из них (71 процент) считают, что этого мало.

13 процентов пользователей путешествуют больше пяти раз в год. Из них 6,8 процентов совершили более семи поездок.