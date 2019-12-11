Эксперт рассказала, как уберечь багаж во время перелетов

Анна Сант, эксперт по страхованию путешествий, рассказала, как необходимо действовать, чтобы уберечь свой багаж во время перелетов.

Прежде всего Сант рекомендовала не складывать в багаж ценные вещи, а брать их исключительно в ручную кладь. Помимо этого не лишним будет прикреплять на чемодан замок, что поможет остановить злоумышленников.

По словам эксперта, следует также маркировать чемодан табличкой, на которой будет указаны ФИО и контактные данные владельца. Это очень выручит, если авиакомпания потеряет багаж.

Помимо этого Сант посоветовала людям, путешествующим с попутчиками, разложить свои вещи по разным чемоданам. Тогда, если один из них потеряется, у всех путешественников останется одежда хотя бы на первое время.