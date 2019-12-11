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Эксперт рассказала, как уберечь багаж во время перелетов 

Рамблер 2 часа назад
Анна Сант, эксперт по страхованию путешествий, рассказала, как необходимо действовать, чтобы уберечь свой багаж во время перелетов.
Прежде всего Сант рекомендовала не складывать в багаж ценные вещи, а брать их исключительно в ручную кладь. Помимо этого не лишним будет прикреплять на чемодан замок, что поможет остановить злоумышленников.
По словам эксперта, следует также маркировать чемодан табличкой, на которой будет указаны ФИО и контактные данные владельца. Это очень выручит, если авиакомпания потеряет багаж.
Помимо этого Сант посоветовала людям, путешествующим с попутчиками, разложить свои вещи по разным чемоданам. Тогда, если один из них потеряется, у всех путешественников останется одежда хотя бы на первое время.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как узнать русского за границей по вещам в чемодане. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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