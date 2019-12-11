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В столичных аэропортах отменили рейсы 

ИД «Собеседник» + ещё 1 3 часа назад
В столичных аэропортах отменили рейсы
Фото: Depositphotos
Причины отмены 17 вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.
Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 51 рейс: 16 вылетов из аэропорта Внуково, 20 — из Домодедово и еще 15 — из Шереметьево.
Кроме того, восемь отправлений из аэропорта Домодедово и девять рейсов из Внуково были полностью отменены.
Об аналогичных инцидентах в работе авиагавани Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.
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Теги:
Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево
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