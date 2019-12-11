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Осторожно, мошенники! Они создали фейковые сайты для оформления визы на Шри-Ланку 

TURIZM.RU 2 часа назад
Аферисты создали фейковые сайты для виз на Шри-Ланку
Фото: TURIZM.RU
Консульский департамент МИД РФ сообщил об участившихся случаях мошенничества при оформлении туристами электронных виз на Шри-Ланку. Об этом сообщает «Интерфакс».
Преступники используют неофициальные сайты, с помощью которых пытаются взимать с россиян дополнительные сборы за въездной документ. Чтобы избежать проблем, туристам рекомендуют оформлять электронную визу — Electronic Travel Authorization — исключительно на государственном портале www.eta.gov.lk. Он поддерживает в том числе русскоязычную версию.
Напомним, власти Шри-Ланки отменили с 1 августа 2019 года по 1 февраля 2020 года денежный сбор за оформление электронной визы для туристов из 48 стран мира, включая Россию.
Нововведение было обусловлено необходимостью увеличить турпоток в страну, который упал после серии терактов в апреле 2019 года. До этого за получение документа приходилось платить в размере 35 долларов.
Электронная виза дает право туристам на двукратный въезд на Шри-Ланку и пребывание в течение 30 дней.
Добавим, что нынешний туристический сезон на Шри-Ланке стал одним из самых сложных в истории страны. Чтобы привлечь туристов, большинство местных отелей вынуждены снизить цены. Свои прайсы пересмотрели 99% местных гостиниц. При этом, стоимость туров снизилась на 20–35%, по сравнению с прошлым годом. Отдельные отели пошли еще дальше и опустили ценники на 50%.
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Теги:
Новости путешествий , МИД
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