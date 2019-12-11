Эксперт рассказала, как обезопасить свой багаж во время перелетов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперт по страхованию путешествий Анна Сант рассказала о том, как максимально обезопасить свой багаж во время перелетов, сообщает The Express.

По ее словам, пассажирам не следует класть ценные вещи в багаж, их стоит всегда носить с собой, в ручной клади.

Один из способов защиты — закрывать замок на чемодане, что может остановить воров.

Еще один совет — использовать красочный ремешок для того, чтобы зафиксировать закрытый багаж.

“Это облегчит идентификацию сумки, а другим людям будет сложнее ее открыть”,

— объяснила Анна Сант.

По ее словам, чтобы быстрее найти багаж в случае его утери авиакомпанией, стоит маркировать чемоданы табличками со своим именем, адресом и номером телефона.

При путешествии с попутчиками, можно всем распределить свои вещи по разным чемоданам. Таким образом, если один из них потеряется, какая-то одежда на первое время сохранится.

Эксперт напомнила и о возможности страхования багажа. Кроме того, она посоветовала всегда держать вещи в поле зрения и не оставлять их без присмотра.