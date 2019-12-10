Российские туристы рассказали, где проводят отпуск

Три четверти путешественников из России, принявших участие в опросе туристического сервиса, предпочитают отдыхать в новых городах и странах, а оставшаяся четверть отправляется в знакомые места, сообщает Skyscanner.ru.

Эксперты провели исследование среди более чем тысячи пользователей портала и выяснили, где и как любят проводить отпуск российские туристы.

87 процентов тех, кто предпочитает открывать для себя новые направления, объясняют это желанием узнать мир и получить как можно больше опыта и впечатлений. Почти каждый десятый (девять процентов) считает, что возвращаться в одно и то же место бывает скучно. А оставшиеся четыре процента находятся в поиске идеальной страны для переезда.

Большая часть (45 процентов) из тех, кто возвращается в излюбленные места, выбирает для путешествия привычные локации, потому что так легче спланировать свой бюджет заранее. Более трети (35 процентов) считают, что не стоит рисковать отпуском во имя непредсказуемого результата. Еще 20 процентов любят чувствовать себя "как дома", поэтому отдают предпочтение знакомым местам.