Что я никогда не храню в номере во время отпуска 

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Я много путешествую и могу сделать вывод, что некоторые вещи лучше не брать в отпуск вообще. Но если уж вы везете их с собой — будьте готовы к тому, что с ними придется расстаться. Потому что далеко не во всех отелях соблюдаются базовые правила — иногда личным вещам кто-то "приделывает ножки", а концы в воде, и воришку не найти. Делюсь с читателями "Рамблера" своим мнением о том, что лучше не оставлять в отелях:
- Гаджеты (в том числе экшн-камеры, беспроводные наушники и тд.)
- Ювелирные украшения (если вы все же решили взять их с собой в путешествие, берите только то, что сможете постоянно носить на себе — базовые кольца, простую цепочку, небольшие сережки)
- Документы. Конечно же, без них в путешествие отправиться нереально. Но не стоит брать оригинальны всей тяжелой папки с документами "на всякий случай". Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, остальное — по мере необходимости. Все те документы, которые вам могут понадобиться, можно скопировать и отправить себе же на почту за некоторое время до поездки. Так будет спокойнее всем — и вам в первую очередь.