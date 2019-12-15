Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Угрожавшеговзрывом россиянина сняли с рейса
Угрожавшеговзрывом россиянина сняли с рейса
Новости путешествий
Самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Новости путешествий
Зачем нужно снимать обложку загранпаспорта
Зачем нужно снимать обложку загранпаспорта
Новости путешествий
10 достопримечательностей, которые нельзя снимать
10 достопримечательностей, которые нельзя снимать
Новости путешествий

Что я никогда не храню в номере во время отпуска 

Рамблер 4 часа назад
Что я никогда не храню в номере во время отпуска
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Я много путешествую и могу сделать вывод, что некоторые вещи лучше не брать в отпуск вообще. Но если уж вы везете их с собой — будьте готовы к тому, что с ними придется расстаться. Потому что далеко не во всех отелях соблюдаются базовые правила — иногда личным вещам кто-то "приделывает ножки", а концы в воде, и воришку не найти. Делюсь с читателями "Рамблера" своим мнением о том, что лучше не оставлять в отелях:
  • Гаджеты (в том числе экшн-камеры, беспроводные наушники и тд.)
  • Ювелирные украшения (если вы все же решили взять их с собой в путешествие, берите только то, что сможете постоянно носить на себе — базовые кольца, простую цепочку, небольшие сережки)
  • Документы. Конечно же, без них в путешествие отправиться нереально. Но не стоит брать оригинальны всей тяжелой папки с документами "на всякий случай". Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, остальное — по мере необходимости. Все те документы, которые вам могут понадобиться, можно скопировать и отправить себе же на почту за некоторое время до поездки. Так будет спокойнее всем — и вам в первую очередь.
Видео дня. Назван худший день недели для полетов
Комментарии 1 
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угрожавшеговзрывом россиянина сняли с рейса
Угрожавшеговзрывом россиянина сняли с рейса 1
Самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Зачем нужно снимать обложку загранпаспорта
Зачем нужно снимать обложку загранпаспорта 4
10 достопримечательностей, которые нельзя снимать
10 достопримечательностей, которые нельзя снимать
На Филиппинах произошло землетрясение в 6,8 баллов
На Филиппинах произошло землетрясение в 6,8 баллов
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
02:56
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Назван худший день для вылета на курорт
00:30
Назван худший день для вылета на курорт
Новости путешествий
Почему появляются квадратные волны
06:44
Почему появляются квадратные волны
Новости путешествий
Самое мистическое место России
11:51
Самое мистическое место России
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
В Москве собирают огромный щит
01:56
В Москве собирают огромный щит
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение