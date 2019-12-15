Что я никогда не храню в номере во время отпуска

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

Я много путешествую и могу сделать вывод, что некоторые вещи лучше не брать в отпуск вообще. Но если уж вы везете их с собой — будьте готовы к тому, что с ними придется расстаться. Потому что далеко не во всех отелях соблюдаются базовые правила — иногда личным вещам кто-то "приделывает ножки", а концы в воде, и воришку не найти. Делюсь с читателями "Рамблера" своим мнением о том, что лучше не оставлять в отелях: