Что нужно знать, чтобы не попасть в тайскую тюрьму

Прежде, чем отправляться в путешествие в незнакомую страну, необходимо изучить ее законы. «Рамблер» расскажет, о правилах Таиланда, знание которых поможет избежать штрафы и тюремное заключение.

Курение и алкоголь

В Таиланде уже много лет идет борьба с курением. Власти даже соорудили специальные места для курящих, которые находятся рядом с прибрежными территориями. Курение на пляже вне специально выделенного места влечет за собой штраф до 100 тысяч бат (около 200 тысяч рублей) или один год тюремного заключения. С 2019 года запрет распространяется на электронные сигареты и на нагреватели табака. Серьезные санкции также предусмотрены за употребление спиртных напитков в общественных местах.

Водительские права

С 2019 года российские водительские права недействительны. В туристических местах проводятся регулярные полицейские рейды по проверке документов. Штраф за отсутствие международных прав — до 1 000 бат (около 2 000 рублей). За управление автомобилем в нетрезвом состоянии человеку грозит лишение свободы сроком до трех лет и штрафом до 60 тысяч бат (около 125 тысяч рублей).

Кормление рыб

На территории национальных парков запрещено кормить рыб, ловить их в пакеты, трогать и фотографировать. Вместо наслаждения отпуском туристам придется проводить много времени в суде. За собирание кораллов и ракушек также предусмотрено наказание — штраф до 500 тысяч бат (около одного миллиона рублей) и/или тюремный срок.

Королевская семья

Все граждане и посетители Таиланда должны уважительно относиться к королю и его членам семьи. Любые оскорбления, критика, клевета караются. Даже если вы случайно наступите на купюру с изображением короля или положите ее в задний карман брюк, то это также будет считаться оскорблением. Туристу может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Религия

Таиланд — очень религиозная страна, в связи с этим существуют определенные правила. Например, запрещено вставать спиной к Будде, скрещивать ноги в храме, входить в храм в шортах и коротких юбках. Был случай, когда женщина отказалась снимать обувь при входе в храм. Суд приговорил ее к одному году заключения и выписал денежный штраф.