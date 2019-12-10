Пассажиры рассказали, какие соседи их раздражают

Этим вопросом задалось турагентство Broadway Travel и провело специальное исследование. Клиенты агентства рассказали, что их чаще всего раздражает в других пассажирах на борту. Результаты опроса опубликовало издание Daily Star.

Пальму первенства заслужили люди, которые с завидной регулярностью толкают ногами впереди стоящее кресло. На втором месте расположились постоянно кричащие дети, а на третьем — пассажиры, от которых дурно пахнет.

Среди прочих раздражающих факторов были названы: шумные компании, откидывающие спинку кресла пассажиры, расставляющие ноги соседи и те, кто слишком часто ходит в туалет.