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Пассажиры рассказали, какие соседи их раздражают 

Рамблер 1 час назад
Пассажиры рассказали, какие соседи их раздражают
Фото: depositphotos.com
Этим вопросом задалось турагентство Broadway Travel и провело специальное исследование. Клиенты агентства рассказали, что их чаще всего раздражает в других пассажирах на борту. Результаты опроса опубликовало издание Daily Star.
Пальму первенства заслужили люди, которые с завидной регулярностью толкают ногами впереди стоящее кресло. На втором месте расположились постоянно кричащие дети, а на третьем — пассажиры, от которых дурно пахнет.
Среди прочих раздражающих факторов были названы: шумные компании, откидывающие спинку кресла пассажиры, расставляющие ноги соседи и те, кто слишком часто ходит в туалет.
Ранее "Рамблер" писал о том, как пассажиров самолета обругали в соцсетях за негигиеничный поступок.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
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