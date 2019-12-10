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Почему я никогда не меняюсь полками в поезде 

Рамблер 4 часа назад
Почему я никогда не меняюсь полками в поезде
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
В последнее время споры о том, можно ли меняться полками, уже затихли. Некоторые случаи провоцируют новые аргументы в пользу того, чтобы никому не уступать свое место. Даже, если это пожилая бабушка, которая не может залезть наверх. Либо она сама экономит на билетах, либо родственники покупают ей дешевую верхнюю полку в надежде, что сердобольные попутчики уступят.
Я всегда покупаю нижнюю полку, чтобы спокойно проводить свое время в поездке. Я часто езжу на поездах в длительные путешествия и плачу за свой комфорт и удобство. Кроме того, я часто езжу с животными, и мне удобнее держать клетку внизу. Я не готова меняться с кем-то, кто хочет нажиться на моей доверчивости.
У меня было несколько конфликтов с пожилыми людьми, которые настойчиво просили уступить им нижнюю полку, но у меня оставался один вопрос "а почему вы себе ее не купили?" и тогда они замолкали. Закон также не допускает проезд на полке тех, кто не выкупил туда билет.
В поезде проводники записывают имена и фамилии всех пассажиров, а также их места. Это нужно для того, чтобы разбудить их на нужно остановке или собрать вещи, если человек отстал от поезда. в случае ЧП, я не смогу вернуть своей вещи из-за другого человека, который безответственно отнесся к своей поездке.
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Комментарии 6 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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